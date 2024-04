Ginástica artística na Fábrica do Saber. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 29/04/2024 22:23

Petrópolis - Mais de 400 pessoas participaram da Copa de Ginástica Artística no Centro Esportivo da Escola Municipal Fábrica do Saber. A competição aconteceu no domingo (28), quando foi anunciado pelo prefeito Rubens Bomtempo a implantação de um Centro de Treinamento de Ginástica Artística na cidade.

“Petrópolis vai ser polo formador de atletas. Vamos criar o maior ginásio de ginástica artística, fazendo com que Petrópolis se transforme e passe a ser uma marca para as futuras gerações”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. “Estamos em negociação desse novo espaço, em parceria com o Sisep, para que as adaptações possam ser feitas”, ressaltou o prefeito.

A Copa de Ginástica Artística reuniu os estudantes que participam do projeto em três escolas da rede municipal de ensino – Fábrica do Saber (Estrada da Saudade), Nilton de São Thiago (Nogueira) e Papa João Paulo II (São Sebastião). A treinadora de ginástica artística, Georgete Vidor, é a coordenadora do projeto.

“Esse projeto mostra a importância que o esporte tem na vida dessa criançada. Agradeço todo o empenho do prefeito Rubens Bomtempo em manter esse projeto vivo”, disse Georgette Vidor, citando a atleta Ana Paula Delgado, que começou em um dos projetos e é a primeira atleta petropolitana a conquistar títulos.

O vice-prefeito Paulo Mustrangi participou da solenidade e lembrou que a parceria começou em 2009 e foi retomada em 2022 pela Prefeitura. “Iniciamos lá atrás e em 2017 o projeto foi paralisado. Quando assumimos o governo em 2022 retomados com o projeto, que é um orgulho para a nossa cidade e que já está rendendo frutos”, frisou o vice-prefeito.

A secretária de Educação, Cecília Pinheiro e o secretário de Esportes, Thiago França também participaram a Copa de Ginástica Artística. “Hoje (28 de abril) é Dia Internacional da Educação e estamos muito felizes de estar realizando esse evento, dentro de um projeto que mostra que investir em esporte nas escolas traz resultados para as nossas crianças e adolescentes”, comentou Cecília. “Esporte tem como finalidade servir de ferramenta de desenvolvimento social”, destacou Thiago França.