Petrópolis. - Foto: Giovani Garcia

Petrópolis.Foto: Giovani Garcia

Publicado 29/04/2024 18:43

Petrópolis - Petrópolis está prestes a ganhar um registro único de suas memórias e perspectivas. Com o lançamento do projeto "Petrópolis de Cada Um", os moradores são convidados a compartilhar suas experiências e visões sobre o que torna esta cidade tão especial. O objetivo ao coletar as respostas em um formulário é produzir um documentário curta-metragem - uma representação autêntica e emocionante das histórias e percepções dos próprios moradores sobre o município. O formulário está disponível no Petrópolis está prestes a ganhar um registro único de suas memórias e perspectivas. Com o lançamento do projeto "Petrópolis de Cada Um", os moradores são convidados a compartilhar suas experiências e visões sobre o que torna esta cidade tão especial. O objetivo ao coletar as respostas em um formulário é produzir um documentário curta-metragem - uma representação autêntica e emocionante das histórias e percepções dos próprios moradores sobre o município. O formulário está disponível no link

As perguntas do questionário foram selecionadas para inspirar reflexões e narrativas pessoais. Questões como "Qual o seu lugar favorito em Petrópolis?", "O que você acha que só tem em Petrópolis e em lugar nenhum do mundo?" e "O que você acha que necessita ser feito para a sua cidade ficar ainda melhor e mais bonita?" têm o intuito de revelar aspectos únicos e significativos da vida em Petrópolis.

“Nossa proposta é que as pessoas se sintam à vontade para mostrar suas visões da cidade. Petrópolis é uma cidade linda, com aspectos muito particulares, é de todos nós e é de cada um. Cada um tem um olhar distinto sobre diferentes aspectos”, destaca a diretora do curta, Celina Torrealba.

“Petrópolis de Cada Um” quer contribuir para um registro duradouro do patrimônio cultural e natural de Petrópolis, e a participação da população neste projeto pode ter um impacto significativo no futuro da cidade. Ao compartilhar as ideias e visões sobre como tornar Petrópolis ainda melhor, os moradores estão contribuindo para o desenvolvimento e preservação do município. Os dados reunidos por meio do formulário orientarão as entrevistas realizadas para o filme, e serão integrados à própria narrativa documental. Simultaneamente, o projeto busca aprofundar o senso de pertencimento e enriquecer a memória coletiva da cidade.

Não perca a oportunidade de fazer parte deste projeto emocionante e deixar sua marca na história de Petrópolis.

O projeto "Petrópolis de Cada Um” foi contemplado no Edital de Produções Audiovisuais (Chamada Pública 02/2023) realizado pela Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura, com recursos do Governo Federal através da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, e tem apoio do Ensino Médio Integrado em Produção de Áudio e Vídeo C.E. Dom Pedro II EMI-AV.