Equipe da Saúde esteve no local.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 30/04/2024 17:36

Petrópolis - No último sábado (27), a Comunidade Quilombo da Tapera, localizada no Vale da Boa Esperança, recebeu diferentes serviços de saúde promovidos pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde. Durante todo o dia, as equipes atenderam as famílias remanescentes de quilombolas que vivem na região.

Levar saúde a quem mais precisa. Com este objetivo, equipes do Serviço de Assistência Especializada (SAE) Dra. Susie Andries Nogueira, do setor de imunização da Vigilância Epidemiológica de Petrópolis e agentes comunitários de Saúde do PSF Boa Esperança, além da médica Kycia Maria Rodrigues do Ó (Liteb/IOC/Fiocruz), foram até a Comunidade, que fica a 42 quilômetros do Centro.

“Precisamos ter um cuidado especial com as comunidades como a do Tapera, que fica afastada da área urbana. Este tipo de ação dá a oportunidade de acompanharmos a saúde dessas pessoas, das crianças da comunidade, enfim, de todos os moradores daquela região para que também tenham acesso a um atendimento de qualidade e recebendo orientações de saúde”, comentou o Prefeito Rubens Bomtempo.

A ação aconteceu durante todo o sábado, das 7h às 16h30, com a oferta de vacina da gripe e demais imunizantes do calendário nacional, testes rápidos para hepatites B e C, sífilis e HIV, e antropometria. Os quilombolas também passaram por atendimento médico.

A comunidade recebeu as equipes de portas abertas: “A comunidade estava articulada à espera das equipes, com cartões de vacina em mãos, assim como os demais documentos para passarem pelos diversos serviços oferecidos. As famílias compareceram massivamente à ação e a adesão foi muito significativa”, disse Sandra Pinto Coordenadora do Serviço de Atenção Especializada Doutora Susie Andries Nogueira.