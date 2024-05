Flipetrópolis. - Foto: Divulgação/Flipetrópolis

Flipetrópolis.Foto: Divulgação/Flipetrópolis

Publicado 02/05/2024 12:56

Petrópolis - O I Festival Literário Internacional de Petrópolis (Flipetrópolis) chega ao seu segundo dia nesta quinta-feira (2). Além de dar continuidade às mesas de debate com escritores nacionais e às sessões de autógrafos, o evento inaugura sua programação infantojuvenil, que conta com teatro e contação de histórias. Começam também as apresentações de música e as mesas de bate-papo com escritores locais. O Flipetrópolis acontece até domingo, no Palácio de Cristal, com entrada gratuita, sem a necessidade de retirada de ingressos.

A programação infantojuvenil tem início logo de manhã, às 8h30, com a apresentação “Palavra também é brinquedo”, feita pelo escritor e contador de histórias Tino Freitas. Autor de obras infantojuvenis que receberam importantes reconhecimentos como o Prêmio Jabuti, Tino faz uma apresentação bem humorada e interativa em torno dos seus livros para crianças. Em seguida, às 10h, o Livro Aberto, grupo teatral de Petrópolis, apresenta um espetáculo repleto de imaginação, graça e música.

E a programação segue durante a tarde, com contação de histórias por Regiane Silva, às 13h; e bate-papo com os escritores Otávio Jr. e Leo Cunha, às 14h. Otávio, que é conhecido como “O Livreiro do Alemão”, conversa a respeito dos seus livros e sua trajetória inspiradora no Morro do Alemão, onde se tornou contador de histórias e promotor cultural. Por último, às 15h, Tino Freitas volta a se apresentar com histórias, canções e jogos poéticos voltados para o público juvenil.

Outra novidade desta quinta-feira é a programação local, da qual participam escritores, artistas e professores de Petrópolis. As atividades começam às 14h, com discussões sobre temas como “Literatura, Ideologias e Crítica Social”, e “O desafio de romancear a Europa dos anos 40”, das quais participam integrantes da Academia Petropolitana de Letras. Além de mesas de bate-papo até às 18h, acontecem as oficinas interativas Explorando Portinari, às 15h e 16h.

Por fim, encerrando a programação do dia, ocorre, às 22h, uma apresentação musical com o violeiro, contador de histórias e escritor Fabrício Conde. Com seis discos autorais, um DVD e dois livros publicados, Fabrício já se apresentou em países como Bélgica, Holanda, Espanha, Alemanha, Argentina, Colômbia e Chile. Além das apresentações, Fabrício também ministra palestras e oficinas de música no Brasil e exterior, já tendo sido convidado, por exemplo, pelas Universidad Pedagógica Nacional, em Bogotá, e Universidad Nacional de Villa Maria, em Córdoba.

Confira, a seguir, a programação completa do I Flipetrópolis, nesta quinta-feira, 2 de maio:

PROGRAMAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL:

15h: Chico Otavio e Matheus Leitão – Jamil Chade

16h: Frei Betto e Tom Farias

17h: Rodrigo Santos, Thiago Lacerda – Ricardo Ramos Filho

18h: Lívia Sant’Anna Vaz e Morgana Kretzmann – Estevão Ribeiro

19h: Jeferson Tenório e Andréa Pachá – Sérgio Abranches

20h: Carla Madeira e Paulo Scott – Eliana Alves Cruz

21h: Scholastique Mukasonga e Conceição Evaristo – Afonso Borges

PROGRAMAÇÃO LOCAL:

14h: “Literatura, Ideologias e Crítica Social”

“O papel da poesia nas denúncias sociais”, com Gerson Valle (Academia Petropolitana de Letras/Academia Brasileira de Poesia)

“O desafio de romancear a Europa dos anos 40”, com Lúcio Gil (Academia Petropolitana de Letras/Academia Brasileira de Poesia)

Mediação de Marcelo Fernandes (Academia Petropolitana de Letras/Academia Brasileira de Poesia)

15h – Oficina interativa Explorando Portinari – Local: Espaço de Leitura

16h – Oficina interativa Explorando Portinari – Local: Espaço de Leitura

16h: “D. Pedro II e Portugal: memória, representações e sociabilidades”

Maurício Vicente Ferreira (Instituto Brasileiro de Museus / Museu Imperial)

Alessandra Fráguas (Instituto Brasileiro de Museus / Museu Imperial / Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Mediação de Fabiano Cataldo (Instituto Brasileiro de Museus / Museu Imperial)

17h: “Literatura, diversidade e expressões do eu”

Com Lu Chardelli (“Relações Solitárias. As contradições do amor”) e Roseni Kurányi (“Dislexia: descobrindo habilidades através da leitura”)

Mediação de Cintia Garcia (Secretaria Estadual de Educação)

18h: “Coletivo Saracura”

Carolina Pazos, Nathália Rinaldi e Flávia Bon Cardoso

Mediação de Alvaro Assis

PROGRAMAÇÃO INFANTOJUVENIL:

8h30: Tino Freitas: Palavra também é brinquedo (Auditório 1)

10h: Grupo Teatro Livro Aberto (Auditório 2)

13h: Contação de História “A Fada Laranja e a Mala da Imaginação” com Regiane Silva (Auditório 2)

14h: Otávio Jr. (mediação: Leo Cunha) (Auditório 1)

15h: Virando a página: Tino Freitas em contos e cantos (Auditório 2)

PROGRAMAÇÃO MUSICAL:

22h: Show de Fabrício Conde

SESSÕES DE AUTÓGRAFOS:

10h: Tia Régi, Simone Grund, Lêda Aristides, Ana Cristina Santos, Marina Bastos.

15h: Gerson Valle, Marcelo Fernandes.

16h: Elaine Araújo Brito, Gerson Valle, Sérgio Ricardo Fonseca, Chico Otávio, Matheus Leitão, Eduarda Vaz.

17h: Maucha Land, Frei Betto, Avani Fátima Fernandes Gorne, Tom Farias, Maurício Vicente Ferreira, Gisele Badenes, Alessandra Fráguas, Fabiano Cataldo.

18h: Ananisa de Souza, Rodrigo Santos, Luciana Chardelli, Verônica de Mello, Angela Martins, Roseni Kurányi, Cintia Garcia, Selma Maria.

19h: Lívia Sant’Anna Vaz, Morgana Kretzmann, Estevão Ribeiro, Alvaro Assis, Lucio Gil, Pablo Kaschner, Carolina Pazos, Nathália Rinaldi, Flávia Bon Cardoso.

20h: Jeferson Tenório, Andréa Pachá, Sérgio Abranches, Sylvio Costa Filho, Rodrigo Fiorini.

21h: Carla Madeira, Paulo Scott, Eliana Alves Cruz, Cláudia Arcenio, Leonardo Alexandre de Siqueira.

22h: Scholastique Mukasonga, Simone Paulino.

A primeira edição do Flipetrópolis é viabilizada pela parceria com a Prefeitura de Petrópolis, o patrocínio do Grupo Águas do Brasil e o apoio cultural do Itaú e da GE Aerospace, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura.