PEV do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 02/05/2024 13:03

A Águas do Imperador e o Projeto INcluir Petrópolis, com apoio da Prefeitura de Petrópolis, instalaram mais um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) do Programa Trata Óleo. Desta vez, o local escolhido foi o Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. O novo PEV foi instalado no dia 27 de abril, junto com a inauguração do Viveiro- Escola Agrônomo Paulo Leite.“O Programa Trata Óleo tem como objetivo tirar esse resíduo da rede de esgoto e proteger o meio ambiente. Aqui em Petrópolis, conseguimos ir além. Com a parceria do INcluir Petrópolis e da GR Ambiental, contribuímos para o desenvolvimento de projetos que apoiam pessoas com deficiência e para o ICMS Ecológico do município”, destacou o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.Moradores e comerciantes da região podem deixar o óleo de cozinha usado no Ponto de Entrega Voluntária (PEV) instalado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes. O material arrecadado é destinado à empresa GR Ambiental e transformado em produtos de limpeza, que são doados para instituições da cidade, e também utilizado como moeda solidária para o Projeto INcluir Petrópolis.“Além dos eventos realizados para pessoas com deficiência, fazemos doações de cadeiras de roda para quem precisa, seja para uma necessidade momentânea ou permanente. O que buscamos é fazer com que as pessoas com deficiência, assim como eu, se sintam acolhidas”, destacou o idealizador do Projeto INcluir Petrópolis, Chen Li Cheng.O Programa Trata Óleo foi implantado em 2022 e, desde então, foram arrecadados mais de 3.200 litros de óleo de cozinha usado. No total, são 20 Pontos de Entrega Voluntária (PEV) espalhados pela cidade. Para conferir a lista completa, basta acessar o site