Encontro de Nudecs. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 21/05/2024 16:10

Petrópolis - A Prefeitura e a SOS Serra realizaram no sábado (18) o 2º Intercâmbio dos Núcleos de Defesa Civil Comunitários (Nudecs). Mais de 30 representantes de Nudecs participaram e trocaram experiências sobre os principais temas de Defesa Civil. Por meio de dinâmicas interativas, eles debateram sobre risco, identificação de ameaças, vulnerabilidades e organização das comunidades.

“A Prefeitura vem atuando em várias frentes para que Petrópolis fique mais segura com relação às chuvas. Uma dessas frentes são as obras. Estamos com 208 obras de grande e médio porte desde 2022. A maioria delas é de contenção. Outra frente em que atuamos é no fortalecimento da cultura da Defesa Civil nas comunidades. E o melhor caminho para isso são os Nudecs. E, com um encontro como esse, tenho certeza que a cidade avança muito”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O encontro é realizado mensalmente na sede da SOS Serra. Durante o encontro, foram realizadas palestras da equipe da Defesa Civil sobre suscetibilidade, perigo, vulnerabilidade, áreas de risco, risco geológico, hidrológico, estrutural, entre outros.

“Para a Defesa Civil, é muito importante que moradores e lideranças comunitárias tenham maior percepção de risco. A percepção de riscos em taludes, dentro de suas próprias casas e até mesmo no momento das chuvas pode demandar ações, muitas vezes simples, que têm potencial de salvar vidas”, disse o secretário de Defesa Civil, Rodrigo Werner

A fundadora da SOS SERRA, Gisela Simas, falou sobre a importância do evento:

“Quanto mais preparada estiver a população de uma cidade para uma ameaça, menores são as chances de vítimas e de danos materiais. Todos sabemos que vai chover forte a cada verão em Petrópolis, o que muda é a diminuição do impacto desses eventos sobre uma população mais preparada”, finalizou.