Partida será disputada no campo do Boa Esperança FC. - Foto: Divulgação/LPD

Partida será disputada no campo do Boa Esperança FC.Foto: Divulgação/LPD

Publicado 18/05/2024 10:53 | Atualizado 18/05/2024 11:25

Petrópolis - Neste sábado (18), a seleção da Liga Petropolitana de Desportos (LPD) irá estrear no Campeonato Estadual de Ligas do Rio de Janeiro Sub-17. A equipe adversária será a seleção da Liga Teresopolitana de Desportos (LTD). A partida será realizada no Estádio Argemiro Hungria, do Boa Esperança FC, às 14h.

A primeira fase da competição terá dois jogos entre Petrópolis e Teresópolis, com o primeiro sendo realizado na Cidade Imperial e o segundo no município vizinho, que será realizado no dia 26, no Estádio do Barra, também às 14h. O vencedor da eliminatória irá para as semifinais enfrentar Guapimirim, enquanto a outra semifinal terá Cachoeiras de Macacu e São José do Vale do Rio Preto disputando uma vaga na decisão. Os classificados se enfrentam na final, valendo o título regional. Todas as fases serão disputadas em dois jogos.

“A galera está animada para representar a cidade. Nos preparamos bem, com dois, três meses de treinamento. Fizemos treinos muito bons e pretendemos, no nosso mando, fazer um bom jogo, conquistar um bom resultado, para decidirmos a vaga em Teresópolis”, afirma Felipe Andrade, treinador da equipe.

Petrópolis já foi campeão da competição uma vez, quando, em 2017, derrotou Guapimirim.