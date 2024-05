SindTurismo e SindRio. - Foto: Benvenuti Bistrô

Publicado 16/05/2024 21:15

Petrópolis - Em um movimento para fortalecer o ambiente de negócios no setor de bares, restaurantes e similares, o SindTurismo Petrópolis estabeleceu uma parceria com o SindRio, ampliando seus serviços e benefícios para os estabelecimentos na cidade. A parceria incentiva o desenvolvimento e a competitividade das empresas na região.

Os serviços incluem assistência jurídica, condições comerciais especiais, como taxas diferenciadas com cartões e vales como Ticket, Alelo e GetNet; gestão da saúde e segurança do trabalho, cursos e treinamentos especializados, representação política, grupos de WhatsApp para troca de informações, além de parcerias exclusivas que oferecem soluções em áreas como contabilidade, logística, planos de saúde e vigilância sanitária.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa rede de suporte e oferecer aos estabelecimentos de Petrópolis oportunidades de crescimento. Essa parceria é um passo importante para fortalecer e ampliar o setor de alimentação na cidade", diz Germano Valente, presidente do SindTurismo Petrópolis.

Para Fernando Blower, presidente do SindRio, a parceria com o SindTurismo Petrópolis é motivo de orgulho para o SindRio. "Além de uma ótima oportunidade para aprendermos e desenvolvermos ainda mais os nossos serviços, entendendo a realidade de cada estabelecimento, de cada cidade, e buscando juntos as soluções que contribuam para o desenvolvimento dos negócios no nosso setor”.

Fundado em 1911, o SindRio representa, atualmente, cerca de 10 mil estabelecimentos, com mais de 1.600 associados. Já o SindTurismo Petrópolis, fundado em 1943, representa mais de 3.500 empresas na região.

Os empresários interessados em saber mais sobre os benefícios e serviços oferecidos pela parceria, podem entrar em contato pelo whatsapp do SindTurismo-Petrópolis: 24-99235-0351, acompanhar o perfil do instagram:@sindturismo ou acessar o site.