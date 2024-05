Homem invadiu a concessionária. - Foto: Reprodução

Homem invadiu a concessionária.Foto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 13:54

Petrópolis - A concessionária da Chevrolet, localizada na BR-040, em Itaipava, foi alvo de uma ação criminosa durante a noite da última terça-feira (14). As câmeras de segurança do estabelecimento, por volta das 23h, flagraram um homem arrombando a loja, revirando documentos e objetos. Apesar do ocorrido, nenhum item foi levado. As imagens das câmeras de monitoramento foram encaminhadas à polícia para auxiliar nas investigações.

A invasão, que durou pouco mais de 20 minutos, aconteceu após o criminoso cortar a grade de segurança do local e quebrar a fechadura da porta da frente. No interior da loja, o bandido percorreu algumas salas, revirando portas e gavetas dos armários. A ação chega ao fim minutos depois, quando o ladrão percebe que a loja não mantinha dinheiro ou objetos de valor em suas instalações.

Nesta quinta-feira (15), após o ocorrido, representantes da concessionária encaminharam à polícia todo o material em vídeo, que vai proporcionar a identificação do criminoso. Além disso, as atividades da empresa foram restabelecidas normalmente. A investigação está sendo conduzida pela 106ª DP.