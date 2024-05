SNP visita a rua Modesto Garrido. - Foto: Divulgação/Ministério das Cidades

Publicado 16/05/2024 12:49

Petrópolis - O Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias, realizou na última semana, uma visita às obras do Novo PAC que estão sendo executadas pela Prefeitura em Petrópolis, na modalidade de contenção de encostas. A visita foi acompanhada pelas equipes da Secretaria de Obras da Prefeitura de Petrópolis e da CAIXA.



Foram percorridas 5 frentes de obras que estão em reprogramação e, somadas, resultam em mais de R$ 20 milhões investidos. Três das obras são em áreas atingidas por deslizamentos em março de 2022, que resultaram em um desastre socioambiental com mais de 200 óbitos e grande parte da população da cidade afetada. Os impactos dos eventos climáticos no município tornam prioritárias e urgentes as obras de contenção de encostas para retomada do contrato do Novo PAC, com o objetivo de fortalecer a mitigação e prevenção de riscos.



As obras visitadas pelas equipes incluem a Rua Modesto Garrido, no bairro Castelânea (R$ 5,8 milhões); Rua Eugênio Barcelos, no bairro Valparaíso (R$ 750 mil); Rua Itália, no bairro Vila Militar (R$ 5,02 milhões); Morro dos Anjos, no bairro Caxambú (R$ 5,9 milhões); e Comunidade do Contorno, BR-040, no bairro Bingen (R$ 3,4 milhões).