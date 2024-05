Pint of science. - Foto: Reprodução

Pint of science.Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 22:25

Petrópolis - O Pint of Science é um projeto de extensão universitária que aproxima a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível, em mais de 25 países. No Brasil, a programação vai se estender por 179 cidades, entre elas, Petrópolis, e será realizada nos dias 13, 14 e 15 de maio.

Este é o terceiro ano em que Petrópolis receberá uma edição presencial do Pint of Science, sendo coordenado por uma equipe da UFRJ e membros de outras instituições como UNIFASE, CEFET e UCP na organização.

O evento contará com cervejas especiais em vários pontos, incluindo rótulos exclusivos feitos com lúpulo brasileiro para o Pint of Science Petrópolis feito pelas cervejarias Bohemia, Colonus, Doutor Duranz, Duas Torres e Sampler.

Confira a programação:

13 de maio (segunda-feira)

A ciência do Vira-lata caramelo

Local: Duas Torres, Rua Padre Siqueira, 325 – Centro

Horário: 19h

Mediadora:

Gisele Cardoso de Amorim: Professora do Campus Duque de Caxias da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduada em Farmácia pela UFRJ, Mestrado e Doutorado em Química Biológica pelo Instituto de Bioquímica Médica - UFRJ. Realizou pós-doutorado no Instituto Pasteur de Paris, na "Unité de RMN des Biomolécules".

Convidadas:

Aline de Luna Marques – Doutora em Bioquímica e Biologia Molular. É química na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando no Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa em Biologia – UFRJ Xerém.

Olivia Hannickel Reiser Vieira – Idealizadora do “Cães da Casa Azul”, projeto que visa resgatar e reabilitar cães abandonados para que encontrem novas famílias. O projeto abriga hoje 14 cães e em dois anos de existência já possibilitou a adoção de mais de 40 animais que viviam nas ruas.

Priscila Viveiros Mesiano – Médica Veterinária, Mestre em Diagnóstico de Pequenos Animais (Universidade Severino Sombra). Sócia proprietária da Clínica Veterinária Amigo Bicho. Atuante na área de Cirúrgica de Medicina Felina e Comportamento Animal.

Pós verdade, negacionismo e Ensino de Ciências: Será que estamos errando?

Local: Casa Pellegrini, Rua Treze de Maio, 184 – Centro

Horário: 19h

Mediadores: Juliana Medeiros – Bacharel em Ciências Biológicas – Biofísica na UFRJ. Licencianda em Física do Cefet-RJ/Uned Petrópolis. Bolsista do programa Residência Pedagógica com atuação numa escola estadual de Petrópolis. Pesquisa a utilização de questões sociocientíficas no ensino de Ciências.

Convidados: João Paulo Fernandes – Docente na Graduação Licenciatura em Física no CEFET/RJ, campus Petrópolis. Docente Permanente no Programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Educação (PPCTE) do CEFET-RJ. Doutor em Educação em Ciências e Saúde pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES/UFRJ).

Marcília Elis Barcellos – Licenciada em Física pela Universidade Federal do Paraná (2004), mestrado e doutorado em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente é docente do CEFET/RJ, campus Petrópolis. É docente do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Educação (PPCTE) do CEFET/RJ.

Bruna Karl Rodrigues da Silva – É licenciada em Física pelo CEFET/RJ, campus Petrópolis. É mestre e doutoranda em Educação em Ciências e Saúde pelo Instituto Nutes de Educação em Ciências e Saúde da UFRJ.

Educação: Estamos no caminho certo?

Local: Casarão da Cervejaria Odin, Rua Alfredo Pachá, 320 – Centro

Horário: 19h

Mediadores:

Thaise Gasser- Doutora em Ciências pelo Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, mestre em alimentação, nutrição e saúde pelo Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (2012). É docente no curso de nutrição do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto.

Jelcy Rodrigues Correa Junior - Mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis (2001). Diretor Regional Administrativo - Região Serrana I - Secretaria de Estado de Educação - RJ.

Convidados:

Júlia Casamasso Mattoso – Doutora em Filosofia pela UFRJ, Mestre em Filosofia pela PUC-Rio, Bacharel e Licenciada em Filosofia pela UCP. Leciona Filosofia no Ensino Médio desde 2011 em Petrópolis. Foi professora da pós-graduação da FASESP em 2023. Atualmente ocupa uma cadeira como vereadora na Câmara Municipal de Petrópolis.

Ricardo Bragança Pinheiro Tammela - Mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, Arte-Educador, com graduação em Educação Artística pela Faculdade do Centro Educacional de Niterói (1985) e especialista em Gestão e Gerenciamento de Projetos pela Pós-Graduação Lato Sensu da UFRJ.

Pedro Lima - Licenciado em Letras - Libras - Língua portuguesa. Atua desde 2018 como tutor e professor no Instituto Alliance - associação de assistência para pessoas com deficiência, dando aula para surdos e deficientes visuais de idiomas, escrita de sinais e reforço escolar.

Carolina Braga – Doutora em Química Biológica pela UFRJ e docente da UFRJ – campus Duque de Caxias. Estuda agregação de proteínas relacionadas a patologias, como a Doença de Parkinson e está na coordenação de um projeto de educação científica para crianças e adolescentes, o @SerCientista e do Pint em Petrópolis.

14 de maio (terça-feira)

Vivendo a cidade: linguagens, moradia e mobilidade como dimensões da vida urbana

Local: Casa Pellegrini, Rua Treze de Maio, 184 – Centro

Horário: 19h

Mediador: Bruno Coutinho – Doutor em sociologia pelo IESP/UERJ. Atua como pesquisador do Programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da UFRJ e como professor do Colégio e Curso PRW.

Convidados:

Adriana Carvalho Lopes – Graduada em Letras pela Universidade de Brasília (2000) e com doutorado em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (2010). Publicou em 2012, o livro “Funk-se quem quiser no Batidão Negro da Cidade Carioca” (Rio de Janeiro: Bom Texto/Faperj).

Filipe Marino - Arquiteto e urbanista (UNICAMP - 2004) e professor adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (DAU / ESDI / UERJ). Possui doutorado em urbanismo (PROURB/UFRJ - 2019) e mestrado em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ - 2013).

Kurt Bergan - Graduado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - FAU/UFRJ; com mestrado em Arquitetura pela PROARQ/UFRJ, é arquiteto coordenador da empresa Japu Atelier ltda com produção de projeto e construção.

Neurociência no cotidiano

Local: Cervejaria Bohemia Bar, Rua Alfredo Pachá, 166 – Centro

Horário: 19h

Mediadora: Iris Bomilcar – Doutora em Saúde Mental pelo Programa de Pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental (PROPSAM) do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB – UFRJ). Possui graduação e mestrado em neurociência clínica e experimental pela Universidade de Colônia, Alemanha. Sócia da Startup Lumen.

Convidado: Matheus Pedrosa – Psicólogo e Mestre em Psicologia Clínica & Neurociências pela PUC-Rio. Profissional com experiência na área de psicologia organizacional, estresse, em especial, Síndrome de Burnout, TEPT e Sintomas Dissociativos. Atualmente é professor convidado de instituições de ensino na área de Neurociências e Organizações.

O boldo nosso de cada pinga – as plantas medicinais no cuidado com a saúde

Local: Sampler Brew House, Av. 7 de Abril, 557 – Centro

Horário: 19h

Mediadoras: Mariana Sá Pereira – Doutora em Química Biológica e docente do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Sua pesquisa abrange novos polissacarídeos isolados de organismos marinhos com potencial anticoagulante, antitumoral e anti-inflamatório, e também o reposicionamento de medicamentos dessa classe, como a heparina.

Carolina Braga – Doutora em Química Biológica pela UFRJ e docente da UFRJ – campus Duque de Caxias. Estuda agregação de proteínas relacionadas a patologias, como a Doença de Parkinson e está na coordenação de um projeto de educação científica para crianças e adolescentes, o @SerCientista e do Pint em Petrópolis.

Convidados:

Lilian Corrêa da Silva Bastos – Farmacêutica Industrial, Coordenadora da Vigilância em saúde e ponto focal das PICS em Paty do Alferes.

Paulo Henrique de Oliveira Leda – Tecnologista em Saúde Pública, Pesquisador Farmanguinhos/Fiocruz. Atua na área de pesquisa em etnobotânica em interface com as políticas de saúde do SUS.

Nina Cláudia Barboza da Silva – Bióloga, professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ, desenvolve pesquisas em Etnobotânica e medicinas tradicionais com enfoque nos usos das plantas. Coordena projetos de extensão cujo objetivo é contribuir para a promoção da saúde dos cidadãos atendidos pelo SUS.

Inteligência Artificial na prática: Transformando vidas e negócios

Local: Villa Colonus, Rua Professor Cardoso Fontes, 108 – Castelânea

Horário: 19h

Mediadores:

Leonardo de Castro Palmieri – Docente de Bioquímica – Biologia Estrutural, no Campus Duque de Caxias da UFRJ, estuda a estrutura 3D de hormônios envolvidos no metabolismo de carboidratos e da dinâmica de movimento de peptídios envolvidos em patologias causadas por agregação de proteínas.

Leandro Schaeffer Marturelli - Professor Adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Campus Duque de Caxias). Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Petrópolis (1993) e Doutor em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (2006).

Convidados:

Roberto Tarazi – Professor da UFRJ. Coordenador do centro de inovação e de empreendedorismo do Campus UFRJ Duque de Caxias – InovaCaxias. Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas pela ESALQ / USP.

Fabio Lopes Licht – Tem Pós doutorado na área de Inteligência Artificial aplicada à área de análise de imagens médicas. Doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atualmente é Coordenador do curso de Engenharia de Computação na UCP.

Giovane Quadrelli – Professor titular da UCP, diretor do centro de engenharia e computação (CEC-UCP). Coordenador do Mestrado Profissional em Gestão de Sistema de Engenharia na UCP. Tem Doutorado em Engenharia Elétrica na PUC -Rio e Pós-doutorado em Inteligência Artificial pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).

15 de maio (quarta-feira)

Eventos climáticos extremos

Local: Villa Colonus, Rua Professor Cardoso Fontes, 108 – Castelânea

Horário: 19h

Mediadores:

Mariana Sá Pereira – Doutora em Química Biológica e docente do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Sua pesquisa abrange novos polissacarídeos isolados de organismos marinhos com potencial anticoagulante, antitumoral e anti-inflamatório, e também o reposicionamento de medicamentos dessa classe, como a heparina.

Leandro Schaeffer Marturelli - Professor Adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Campus Duque de Caxias). Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Petrópolis (1993) e Doutor em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (2006).

Convidados: Fabio Porto – Doutor e Mestre em Informática pela PUC-Rio, é pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica desde 2009. No LNCC, coordena o laboratório Data Extreme Lab, que se dedica à pesquisa e desenvolvimento nas áreas de BigData e IA. Atual em áreas como previsão de Eventos Extremos, óleo e gás e Saúde.

Manoel do Couto Fernandes – Professor Titular do Departamento de Geografia da UFRJ. Atua nas áreas de ensino, pesquisa e extensão da UFRJ. Atualmente é o coordenador do GEOCART (Laboratório de Cartografia do Departamento de Geografia da UFRJ) e pesquisador 2 do CNPq.

Giselle Petrungaro Torres – Meteorologista com foco maior na meteorologia operacional, onde o trabalho de previsão e monitoramento das condições de tempo é voltado diretamente para antecipar ações a serem tomadas em casos de eventos extremos que tenham potencial de impactar a população e/ou uma região.

Fernando Artur Brasil Danziger – Graduação em Engenharia Civil,com mestrado e doutorado pela COPPE/UFRJ. Realizou Pós-Doutorado no Instituto Norueguês de Geotecnia (NGI). É professor titular da COPPE e Escola Politécnica da UFRJ.

Ciência, psicoativos e Rock and Roll

Local: Av. 7 de Abril, 366 - Centro, Petrópolis - RJ, 25685-031

Horário: 19h

Mediadora: Iris Bomilcar – Doutora em Saúde Mental pelo Programa de Pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental (PROPSAM) do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB – UFRJ). Possui graduação e mestrado em neurociência clínica e experimental pela Universidade de Colônia, Alemanha. Sócia da Startup Lumen.

Convidados:

Rafael Barroso Mendonça Costa - Psicologo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2005) e mestrado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense (2009). Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em psicologia clínica.

Rafael Vitruvian - Psicologo pela Universidade de São Paulo (USP). É mestre em Psicologia Experimental (USP), com período sanduíche no Brain Research Institute, na University of California Los Angeles (UCLA - EUA), e realiza atualmente doutorado em Psicologia Clínica e Neurociências na PUC-Rio.

Roberta Pessoa - Formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis em 1999, pós graduanda em Geriatria pela UNATI/UERJ, atuando na área de Cuidados Paliativos, formada em Medicina Endocanabinóide pela WeCann Academy e curso de prescritores pela APEPI.



Márcio Longo - Mestre em Epidemiologia pela UERJ. Medico pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques. Experiência em matriciamento em Saúde Mental na Residência de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro.

Cerveja: Sustentabilidade do campo ao copo

Local: Cervejaria Bohemia Bar, Rua Alfredo Pachá, 166 – Centro

Horário: 18h30

Mediador:

Marcel Menezes Lyra da Cunha - Microbiologista, Doutor em Ciências pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ. Professor de microbiologia, parasitologia e de produção e biotecnologia de cerveja do Campus UFRJ - Duque de Caxias.

Convidados:

Arthur Lima e Silva - Technology Specialist - AB InBev | United Nations - Climate & Circularity Leader. Engenheiro de bioprocessos pela UFRJ.

Elisa d'Avila Costa Cavalcanti - Graduada em Microbiologia e Imunologia, mestra em Ciência de Alimentos e doutora em Bioquímica pela UFRJ. Professora e pesquisadora do Instituto de Química da UFRJ.

Ricardo do Amaral Branco - Cervejaria Doutor Duranz - Mestre-cervejeiro e Engenheiro ambiental especialista em segurança do trabalho.