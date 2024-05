Polícia Federal realizou a prisão. - Foto: Polícia Federal

Publicado 10/05/2024 19:49

Petrópolis - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (09), um alemão, de 59 anos, condenado por tráfico internacional de drogas, que estava foragido da Justiça há cerca de três anos.

A prisão foi realizada no bairro Samambaia, por policiais federais, após a Vara Federal de Angra dos Reis solicitar a prisão definitiva do estrangeiro. O homem foi encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.