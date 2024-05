Bauernfest. - Divulgação

Publicado 09/05/2024 18:08

Já estão abertas as inscrições de projetos artísticos para compor a programação cultural da 35ª Bauernfest - Festa do Colono Alemão. Os cadastros devem ser feitos no site da Prefeitura até o dia 22 de maio.