Campanha de castração. - Foto: Divulgação/PMP

Campanha de castração.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 08/05/2024 23:37

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à segunda etapa da campanha de castração e microchipagem de cães e gatos. A ação, que visa controlar a população de animais nas ruas e prevenir doenças zoonóticas, está sendo realizada no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, no distrito de Itaipava.

"Essa ação é muito importante porque visa controlar a circulação exagerada de animais nas ruas e com isso a gente consegue controlar também as ocorrências de mordeduras, outros acidentes e também as doenças desses animais que são as chamadas zoonoses", ressalta o prefeito Rubens Bomtempo.

Até a próxima terça-feira, 14 de maio, a previsão é de que mais de mil cães e gatos sejam castrados e microchipados. "É o segundo ciclo de castração esse ano de 2024", acrescentou o prefeito Bomtempo.

O secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, explicou o processo pelo qual os animais passam durante a campanha. "Todos esses dias os animais comparecem com seus donos através de pré-cadastros realizados pela própria Vigilância Ambiental. Aqui, passam por uma triagem e realizam o procedimento de castração minimamente invasiva”, disse elogiando o trabalho realizado pelos setores técnicos da Secretaria.

Os animais, segundo a coordenadora de Vigilância Ambiental, Simone Sisnando, após a realização do procedimento, também já recebem medicação antibiótica e anti-inflamatório para evitar as complicações do procedimento e também é realizada a microchipagem, que tem como objetivo identificar o animal caso ele seja encontrado perdido na rua", destaca.

As castrações dos animais cadastrados para a terceira etapa acontecerão entre os dias 17 e 21 de maio no CEU da Posse.