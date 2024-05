Posse de novos assistentes sociais. - Foto: Divulgação/PMP

Posse de novos assistentes sociais.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 05/05/2024 11:43

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, na sexta-feira (3), deu posse a 34 novos assistentes sociais. Os profissionais foram aprovados no processo seletivo promovido no fim do ano passado e irão atuar nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nas unidades de acolhimento e em outros equipamentos da área.

“É um dia muito importante para a Prefeitura. Esta gestão tem um carinho especial pela questão social. Essa vontade de fazer sempre mais por aqueles que mais precisam está dentro da gente. E a chegada desses 34 assistentes sociais vai nesse sentido. Tenho certeza que estamos qualificando ainda mais o trabalho da Secretaria de Assistência Social lá na ponta”, disse o vice-prefeito Paulo Mustrangi, representando o prefeito Rubens Bomtempo, que se recupera de uma trombose.



A contratação é por 12 meses, enquanto a Prefeitura realiza o concurso para a Secretaria de Assistência Social. Ao todo, foram 52 assistentes sociais aprovados no processo seletivo de 2023. Neste primeiro momento, foram empossados 34 aprovados. A posse foi pela manhã na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanatta – ao lado da sede da Prefeitura.



“Vejo aqui, entre os aprovados, muitas pessoas que eu não conhecia. E isso é ótimo. São novas ideias, novas oportunidades, novas propostas, que só vão somar ao nosso trabalho. Prazer em receber vocês. E que na próxima vez estejamos dando posse a vocês já como funcionários públicos”, disse a secretária de Assistência Social, Valesca Gonçalves.



Também participaram da posse o secretário de Administração, Marcus Curvelo, e o diretor-presidente do Inpas, Claudinei Portugal.



Fim dos RPAs



Uma das aprovadas empossadas foi Raquel de Oliveira, moradora do Alto da Serra. Ela já atuava na Secretaria de Assistência Social via RPA (Recibos de Pagamento Autônomo – funcionários que atuam com vínculo precário com a administração pública, sem direitos trabalhistas). Desde 2023, a Prefeitura vem atuando para pôr fim aos RPAs na Assistência Social, para que esses profissionais passem a ter todos os seus direitos trabalhistas garantidos.



“Estou muito feliz. Agora muda tudo. É uma mudança financeira, com direitos, dá mais segurança, mais garra para trabalhar, mais estímulo para trabalhar. E já estou estudando para passar no concurso”, disse Raquel.