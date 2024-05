Alunos premiados. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 05/05/2024 11:34

Petrópolis - Aconteceu na manhã deste sábado (04), a cerimônia de premiação dos vencedores do Concurso de Redação e Desenho do Primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis- Flipetropolis, que está sendo realizado no Palácio de Cristal. Dos 18 estudantes vencedores, oito são da rede pública municipal de ensino. Na categoria aluno PCD, todos os premiados são estudantes de escolas municipais de Petrópolis.

A cerimônia de premiação ocorreu no auditório 1 e teve início às 9h30. O concurso trouxe como tema Arte, Literatura e Liberdade, tendo como inspiração também a mostra Portinari para Crianças, em exposição no Palácio de Cristal.

O concurso contemplou alunos do ensino fundamental e médio nas categorias desenho e redação. A categoria desenho, foi divida nas subcategorias de estudantes de 4 e 5 anos, 6 e 8 anos e estudantes PCDs. A de redação, contou com as subcategorias para as idades de 9 a 11 anos, 12 a 14 anos e de 15 a 18 anos.

Os três primeiros colocados de cada subcategoria foram premiados com troféus e também valores em dinheiro, que variavam ente R$500,00 e R$1.500,00.

Na subcategoria PCD, os destaques foram os estudantes Alberto de Souza Moraes, da Escola Municipal Paulo Freire, que ficou em 1° lugar, seguido por Davi Emanuel Alves Ramos, da Escola Municipalizada Avelino de Carvalho, em 2° e de Lucas Santana Fortuna, da Escola Municipal Professor Nilton São Tiago, 3° colocado.

A premiação contou com a participação da escritora Ana Maria Machado e do escritor Ailton Krenak, do vice vice-prefeito Paulo Mustrangi, do diretor da Águas do Brasil, Márcio Salles, do escritor e desembargador Gustavo Grandinetti, da secretária municipal de Educação, Cecília Pinheiro e da presidente da Fundação de Cultura, Diana Iliescu.

O vice-prefeito Paulo Mustrangi parabenizou os premiados em nome do prefeito Rubens Bomtempo e ressaltou a importância do concurso para o despertar da arte nos estudantes. "Petrópolis está vivendo um momento de magia, momento ímpar que nos traz muita emoção", disse.

A secretária de Educação, Cecília Pinheiro, ficou muito emocionada com a premiação dos estudantes da rede:

"O concurso é uma oportunidade para podermos proporcionar momentos que levam os alunos a pensar sobre a arte, que é a maior ferramenta para o desenvolvimento de uma pessoa", disse. "Fiquei muito feliz com o destaque dos nossos alunos PCDs, ganhando os três primeiros lugares. Isso mostra o quanto a rede pública leva a sério a inclusão e busca potencializar as habilidades de cada um deles", concluiu.

O primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis - Flipetrópolis continua até este domingo (05), no Palácio de Cristal (Rua Alfredo Pachá, s/n). O festival é uma realização do Ministério da Cultura com patrocínio da Águas do Brasil em parceira com a Prefeitura de Petrópolis.

Confira os demais premiados:

Categoria 2 - desenho ( 4 e 5 anos)

1° - Helena Antunes

Escola Crescer

2° - Matheus Quadros

CEI Romano Canavese

3° - Anna de Freitas

E. Municipal Professor Nilton São Tiago

Categoria 3 - desenho (6 e 8 anos)

1° - Helena Elisa Schwab

Colégio Bom Jesus

2° - Isaque Carneiro Hermes

Colégio Santa Catarina

3° - Helena Hoffmann

Colégio Santa Isabel

CATEGORIA 4 - redação (9 a 11 anos)

1° - Lívia Quintella Ponte

E. Municipal Professor Nilton São Tiago

2° - Isabella de Andrade

IPAC

3° - Maria Sophia Ferreira

Colégio Bom Jesus

Categoria 5 - redação (12 a 14 anos)

1° - Maria Paz de Oliveira

Colégio Céu Azul

2° - Nicolas de Paiva

Colégio Aplicação

3° - Luiza dos Santos

Escola Municipal Professora Maria Campos

Categoria 6 - redação (15 a 18 anos)

1° - Gabriel de Oliveira Lima

Colégio Aplicação

2° - Vivian Gomes Beck

Liceu Municipal Carlos Chagas Filho

3° - Isabelle Hansen da Silva

Instituto Metodista de Petrópolis