Projeto "Lutando pela Comunidade". - Foto: Divulgação

Publicado 02/05/2024 19:16

Petrópolis - Quatorze atletas de Jiu-Jitsu de Petrópolis estão se preparando para competir no Campeonato Sul-Americano GI e NOGI 2024 da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo no próximo sábado (04) e domingo (05). No entanto, enfrentam dificuldades financeiras para cobrir os custos de viagem e alimentação. E por isso, lançaram uma campanha de arrecadação de fundos para participar do evento que acontece no próximo fim de semana.

Conscientes das dificuldades financeiras, os atletas estão realizando uma rifa para arrecadar fundos. As doações serão destinadas a cobrir os custos de alimentação e transporte durante o campeonato. Para esses jovens, cada contribuição é crucial para tornar seu sonho de competir uma realidade. "À medida que nos aproximamos do campeonato, intensificamos nossos treinos diários para garantir que nossos atletas estejam no auge de sua forma física e técnica", disse Marcos Antônio, professor e mestre responsável pelo projeto "Lutando pela Comunidade".

O projeto de rifa recebeu apoio não apenas local, mas também de empresas e organizações que reconhecem a importância de apoiar jovens talentos em busca de seus objetivos. A solidariedade e o apoio da comunidade são essenciais para garantir que esses atletas possam mostrar seu potencial no tatame.

Vitórias no Circuito das 4 Estações

No mês de abril, o projeto "Lutando pela Comunidade" colheu frutos notáveis. Sob a orientação do professor e mestre Marcos Antônio, os atletas mostraram seu potencial ao conquistarem títulos em diferentes categorias no Circuito das 4 Estações da Federação de Brazilian Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJE Rio). Essas vitórias não apenas celebram o comprometimento e a habilidade dos lutadores, mas também destacam a eficácia do programa em promover o desenvolvimento esportivo e pessoal dos participantes. Este sucesso prévio serve como motivação adicional para os atletas enquanto se preparam para o desafio ainda maior do Campeonato Sul-Americano GI e NOGI CBJJE 2024.

Como ajudar?

Com mais de 170 alunos, o projeto "Lutando pela Comunidade" é uma fonte vital de crescimento pessoal e oportunidades para a juventude de Petrópolis. Localizado na Rua Espírito Santo Ceará, Bairro Quitandinha, o projeto não só oferece treinamento de alta qualidade em Jiu-Jitsu, mas também promove valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo Instagram @lutando_pela_comunidade ou no telefone (24) 99999-0416.