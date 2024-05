Dragagem do lago do Parque São Vicente. - Foto: Divulgação/Inea

Publicado 02/05/2024 19:09

Petrópolis - O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente - Inea, está iniciando a dragagem e o desassoreamento do Lago do Parque São Vicente - região do Quitandinha, em Petrópolis. A atuação do Programa Limpa Rio atende a uma demanda de moradores e acontece em paralelo à limpeza e desassoreamento no lago de Nogueira – importante ponto no segundo distrito de Petrópolis, onde os trabalhos vem sendo realizados desde o início de abril.

"É uma determinação do governador Cláudio Castro que o estado esteja cada vez mais presente nos municípios, com serviços afinados às demandas da população. Quando falamos do programa Limpa Rio, estamos falando da manutenção em rios e também de recuperação ambiental, que é o que temos, por exemplo, com o trabalho de desassoreamento e limpeza nos lagos de Nogueira e do Parque São Vicente", conta o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

O Inea também mantém equipes do programa trabalhando na dragagem e desassoreamento de rios em mais três pontos de Petrópolis, assim como em outros municípios da Região Serrana, como Teresópolis e Nova Friburgo.

"São sete equipes atuando simultaneamente nestas três cidades. É um trabalho realizado de forma permanente com o Limpa Rio ao longo do ano. A dragagem e o desassoreamento são fundamentais pela questão ambiental e também para a infraestrutura dos municípios, para que estejam preparados para o período de chuvas", assinala o presidente do Inea, Renato Jordão.

Em Petrópolis, além da limpeza dos dois lagos, as equipes do Limpa Rio atuam de forma simultânea em outros pontos críticos: nos Rios Piabanha, próximo a localidade conhecida como “Frias”; e nos Rio Araras e Maria Comprida. Em Nova Friburgo a dragagem e o desassoreamento está em andamento no Rio Bengalas, de onde já foram retirados mais de 34 mil metros cúbicos de detritos. Em Teresópolis, a frente de trabalho atua no Rio Parquequer, de onde foram removidos mais de 14 mil metros cúbicos de material.