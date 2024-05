Largada da Corrida do Trabalhador. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 03/05/2024 15:43

Petrópolis - Foi com uma grande festa na Praça da Liberdade, que a Prefeitura realizou no dia 1° de Maio, a tradicional Corrida do Trabalhador. Mais de mil atletas participaram da competição, que passou pelas principais ruas do Centro Histórico e os mais belos cartões portais da cidade.

"Hoje é um dia de festa, para homenagear aqueles que trabalham de sol a sol para construir esse país. É um dia para celebrar as conquistas dos trabalhadores nesses anos de luta", disse o vice-prefeito, Paulo Mustrangi, parabenizando os atletas que participaram da corrida.

O atleta Yago de Souza Werneck, de 23 anos, foi o bicampeão da corrida. "Esse ano o percurso foi um pouco mais difícil, por conta da subida. Estou feliz com esse bicampeonato", disse o atleta, que fez o percurso de 5km em 17min45s. A atleta Letícia Jochem Ribeiro, de 47 anos, foi a vencedora da categoria feminina, com um tempo de 21min03s.

O resultado da Corrida do Trabalhador está no site da Prefeitura

"A corrida foi mais uma vez sucesso. Para o ano que vem, nossa intenção é aumentar ainda mais a quantidade de inscrições", comentou o secretário de Esportes, Thiago França.

Além da corrida, a comemoração do Dia do Trabalhador também contou com ações na Praça da Liberdade de saúde (vacinação), esportes, dança, recreação infantil e música.