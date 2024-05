Estudantes no Flipetrópolis. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 03/05/2024 13:43 | Atualizado 03/05/2024 13:55

Petrópolis - O segundo dia do 1° Festival Literário Internacional de Petrópolis - Flipetrópolis - contou com a participação de 772 alunos e alunas da rede municipal de ensino de Petrópolis. Os estudantes, de 12 unidades escolares, assistiram palestras, contação de histórias, visitaram a exposição 'Portinari para Crianças", autógrafos com autores e conheceram a livraria montada dentro do Palácio de Cristal.

"A Flipetrópolis é um sucesso e ver essa participação linda das nossas crianças e adolescentes é maravilhoso. É um incentivo a arte, cultura e literatura", disse a secretária de Educação, Cecília Pinheiro.

"As crianças estão apaixonadas e encantadas com tudo que viram e participaram", disse a inspetora de disciplina, Eliane Cordeiro, da Escola Municipal Monsenhor João de Deus Rodrigues, em Pedro do Rio.

"Ficamos encantados como os autores envolveram as crianças e fizeram com que alunos com dificuldade de concentração conseguissem participar e interagir", comentou a professora de inglês, Juliana Rocha, da Escola Municipal Professora Maria Campos da Silva.

da Flipetrópolis. O Flipetrópolis vai até domingo no Palácio de Cristal. A programação é gratuita e está disponível no site da Prefeitura

O 1° Festival Literário Internacional de Petrópolis conta com o patrocínio do Grupo Águas do Brasil, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, apoio cultural do Itau e da GE Aerospace e parceria da Prefeitura de Petrópolis. Todas as atividades realizadas dentro do Flipetrópolis são gratuitas. Com a curadoria de Afonso Borges, Sérgio Abranches, Tom Farias, Gustavo Grandinetti e Leandro Garcia.