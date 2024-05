Flipetrópolis. - Foto: Aline Reis

Flipetrópolis.Foto: Aline Reis

Publicado 02/05/2024 19:30

Petrópolis - Esta sexta-feira (3), marca o terceiro dia do I Festival Literário Internacional de Petrópolis (Flipetrópolis), que promove uma série de atividades artísticas e culturais no Palácio de Cristal, um dos principais pontos turísticos da cidade fluminense. Entre os destaques da programação do dia, encontram-se o começo das batalhas de slam e de rima; contação de histórias para as crianças e uma série de mesas de bate-papo com escritores como Tom Farias, Bianca Santana, Conceição Evaristo, Trudruá Dorrico e Míriam Leitão. O Flipetrópolis segue até domingo, com entrada gratuita, sem a necessidade de retirada de ingressos.

O terceiro dia de festival começa logo às 8h30, com a atuação do Grupo Teatro Livro Aberto, que apresenta para as crianças um espetáculo bem-humorado e imaginativo. Também às 8h30 ocorre o lançamento do projeto “Contando e cantando os sonhos de Dumont”, da escritora petropolitana Catarina Maul, que publicou um livro homônimo. Depois de mais de 5 mil exemplares vendidos, a obra recebe, através da Lei Paulo Gustavo, versão em braile e com fontes aumentadas para pessoas com baixa visão. Acompanhada pela contação de histórias dos atores e músicos Simone Gonçalves e Guido Martini, a autora distribui o livro para mais de 150 alunos da rede municipal. A programação infantojuvenil segue até a parte da tarde com brincadeiras poéticas e mesas de bate-papo.

A programação local começa às 15h e apresenta, ao longo da tarde, interessantes mesas de bate-papo sobre temas como o percurso da população negra no centro histórico de Petrópolis, e a prosa e poesia petropolitanas. Às 19h30, começa a batalha de slam, uma competição de poesia falada na qual qualquer pessoa pode recitar poemas autorais, sem uso de elementos de cena, acompanhamento musical ou figurino. No Brasil, há mais de 250 comunidades de slam espalhadas por 23 estados. No Flipetrópolis, a batalha conta com a presença de poetas (slammers) petropolitanos e acontece até sábado, dia 4/5. Já às 22h, também dentro da programação local, ocorre a batalha de rima “A Liberdade do Verso”. Esta é uma disputa de ritmo e poesia, na qual o improviso é o elemento central. As rimas são livres e espontâneas em prol da arte e da educação. Ao todo, são oito rimadores disputando quem tem maior domínio das palavras e argumentos.

Já a programação nacional e internacional conta com sete mesas de bate-papo. A primeira tem início às 15h, reunindo a cineasta e roteirista Carla Camurati e o jornalista e escritor Jamil Chade, sob a mediação do jornalista Aydano André Motta. Jamil também participa da última mesa do dia, às 21h, desta vez mediando uma conversa entre as escritoras Míriam Leitão e Ana Maria Machado. Além deles, participam da programação deste terceiro dia do festival os escritores e intelectuais André Diasz, Trudruá Dorrico, Sérgio Abranches, Paloma Jorge Amado, Tom Farias, Ricardo Ramos Filho, Eliana Alves Cruz, Carla Madeira, Jeferson Tenório, Bianca Santana, Nádia Gotlib, Tom Farias, Conceição Evaristo, Rosiska Darcy de Oliveira e Flávia Oliveira. Durante todo o dia, acontecem sessões de autógrafos com os escritores participantes tanto da programação nacional e internacional quanto da local.

Por fim, a programação musical acontece às 22h, com uma apresentação dos instrumentistas Marcos Assunção e Marco Lobo. Marcos Assunção é graduado em música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e pós-graduado em Educação Musical. Suas principais influências são o jazz, choro, bossa nova, música erudita, música caipira e regional. Atualmente com cinco álbuns autorais, ele já se apresentou em palcos de importantes festivais ao lado de músicos renomados como Gary Willis, ST Fusion, Arthur Maia, Roberto Correia e Ivan Vilela. Já o baiano Marco Lobo foi integrante de bandas de consagrados músicos da MPB, como Milton Nascimento, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Lenine, Vander Lee, entre outros. Marco possui quatro CDs lançados e um DVD, e ministra oficinas e palestras que fortalecem a música instrumental brasileira e a integram com outras manifestações culturais ao redor do mundo.

Confira, a seguir, a programação completa do I Flipetrópolis, nesta sexta-feira, 3 de maio:

PROGRAMAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL:

15h: Carla Camurati e Jamil Chade – Aydano André Motta

16h: André Diasz e Trudruá Dorrico – Sérgio Abranches

17h: Paloma Jorge Amado e Tom Farias – Ricardo Ramos Filho

18h: Eliana Alves Cruz e Carla Madeira – Jeferson Tenório

19h: Bianca Santana e Nádia Gotlib – Tom Farias

20h: Conceição Evaristo e Rosiska Darcy de Oliveira – Flávia Oliveira

21h: Míriam Leitão e Ana Maria Machado – Jamil Chade

PROGRAMAÇÃO LOCAL:

15h: “Por uma Petrópolis afrocentrada”

“O Museu da Memória Negra de Petrópolis como afirmação da cidade africana”, com Filipe Graciano (Prefeitura Municipal de Petrópolis).

“Percurso de população negra no centro histórico de Petrópolis”, com Renata Aquino da Silva (Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá)

Mediação de Lucas Ventura da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Instituto Histórico de Petrópolis).

16h: “Prosa Petropolitana”: com Carolina Freitas (APL) e Fernando Costa (APL, APLEJUR e IHP). Mediação de Ataualpa Pereira Filho (APL, ABP e APE)

17h: “Poesia Petropolitana”: com Christiane Michelin (APL) e Shirley Vilhena (ABP). Mediação de Marco Aurêh (APL)

19h30: SLAM no Flipetrópolis

22h: Batalha de Rima – a Liberdade do Verso (Auditório 1)

PROGRAMAÇÃO INFANTOJUVENIL:

8h30: Grupo Teatro Livro Aberto (Auditório 2)

8h30 – Lançamento do projeto Contando e cantando os sonhos de Dumont – acessível (livros adaptados e peça de teatro) – de Catarina Maul (Auditório 1).

10h: Era uma vez três: Tino Feitas, Leo Cunha e Rafael Nolli (Auditório 1): Três escritores amigos contam histórias e interagem com o público, a partir de seus livros para o público infanto-juvenil

13h: Contação de Histórias como combate Antirracista com Renata Felício (Auditório 2)

13h: O papel da literatura na Educação Inclusiva com Tajha Xavier. (Auditório 1): Tajha Xavier, professora, psicopedagoga, atualmente gestora do Centro de Referência em Educação Inclusiva Aline de Souza Correa, em Petrópolis. E autora do livro Pedro, o poderoso – autismo e seus superpoderes. Mediação: Aline de la Cruz

14h: Contação de história com fantoches e atividade de dramatização, com Beth Silveira e a personagem Florisbella conta um conto. (Auditório 2). Baseado no livro “O Enigma do Trocano” com Silvana Gontijo

14h: Marta Lagarta (mediação: Leo Cunha) (Auditório 1): Marta apresenta seus livros, marcados pela poesia, humor e jogos de palavra, garantia de diversão para as crianças

PROGRAMAÇÃO MUSICAL:

22h: Show de Marcos Assunção e Marco Lobo

SESSÕES DE AUTÓGRAFOS:

10h: Marco Aurêh, Flavia Lovatel, Kali Correia, Denise Sá.

11h: Ana Luísa Menezes, Roseni Kurányi, Gabriel Murillo.

12h: Camila Yallouz, Erica Terra.

14h: Marcelle Azeredo, Cecília Rogers, Danielle Viana, Luciana Belém, Geísa Vidal.

15h: Georgia Annes, Elsie Elen Carvalho, Márcia Alamino, Amanda Almeida, Deriva dos Livros Errantes.

16h: Filipe Graciano, Renata Aquino da Silva, Danielle Psique, Silvana Coelho, Fátima Denise, Leandro Garcia, Fátima Argon, Ataualpa Pereira Filho, Jaqueline Brum.

17h: Andreia Fernandes, Truduá Dorrico, André Diasz, Marília Lovatel, Fernando Costa, Carolina Freitas, Isac Machado de Moura.

18h: JC. Sibila, Michele Mac, Paloma Jorge Amado, Tom Farias, Gê Vitor, Nelson Job, Gabriel Alvarenga, Marco Aurêh.

19h: Eliana Alves Cruz, Marcelo J. Fernandes, Jeferson Tenório, Cynthia Araújo.

20h: Izabel Noronha, Bianca Santana, Nádia Gotlib, Juliana Berlim, Artur Laizo, Luiz de Miranda, Cassiana Lima Cardoso.

21h: Conceição Evaristo, Rosiska Darcy de Oliveira, ALACAF, Eliana Alves Cruz, Rosane Nunes, Tati Costa.

A primeira edição do Flipetrópolis é viabilizada pela parceria com a Prefeitura de Petrópolis, o patrocínio do Grupo Águas do Brasil e o apoio cultural do Itaú e da GE Aerospace, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura.