Ailton Krenak. - Foto: @bleia

Publicado 07/05/2024 19:41

Petrópolis - O Festival Literário Internacional de Petrópolis, realizado entre os dias 1º e 5 de maio no Palácio de Cristal, reuniu cerca de 37 mil pessoas para encontros de leitores com os autores, dos autores e autoras entre eles; dos leitores entre si e de todos e todas com a literatura. Os leitores foram ao encontro de seu escritor favorito e descobriram tantos outros. Em clima de congraçamento, os autores prestigiaram as mesas uns dos outros e demonstraram laços de amizade e admiração mútua.



A primeira edição do Flipetrópolis teve o patrocínio do Grupo Águas do Brasil, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com apoio cultural do Itaú e da GE Aerospace e parceria da Prefeitura de Petrópolis. Todas as atividades realizadas dentro do Flipetrópolis foram gratuitas.



"O Flipetrópolis foi uma grande celebração da cultura, da diversidade e, sobretudo, da literatura. O Festival deixou uma marca importante em nossa cidade e em nossa cultura. Estamos comprometidos em fazer do Flipetrópolis um evento anual de destaque no calendário cultural da cidade, onde a pluralidade de vozes e a riqueza da literatura possam ecoar pelos próximos anos", disse o prefeito Rubens Bomtempo.



“O Flipetrópolis foi grandioso em inúmeros sentidos. Levou para Petrópolis os maiores nomes da atualidade na literatura, com informação e cultura 100% gratuitas para pessoas de diversas partes do Brasil que prestigiaram o evento. É com grande satisfação que patrocinamos o Flipetrópolis, porque acreditamos que, assim como o saneamento, a cultura tem o poder de salvar vidas”, destacou o diretor-presidente do Grupo Águas do Brasil, Claudio Abduche.



O Flipetrópolis nasce do encontro de gigantes da literatura mundial, na conversa histórica entre Conceição Evaristo e Scholastique Mukasonga; na entrevista de Ailton Krenak à jornalista Míriam Leitão; na reafirmação da escrita de mulheres das imortais Ana Maria Machado e Rosiska Darcy de Oliveira; na fala cheia de carisma dos ministros do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia Antunes Rocha e Luís Roberto Barroso; nas reflexões dos autores mais vendidos em todo País, Itamar Vieira Junior e Carla Madeira; nas interações entre os romancistas Eliana Alves Cruz, Jeferson Tenório e Paulo Scott; no testemunho de vida de ícones como Leonardo Boff e Frei Beto e na escrevivência de Bianca Santana e Lívia Sant’Anna Vaz.



A memória leva à Justiça



A defesa da democracia, em tempos de avanço de discursos de ódio, facilitado pelas tecnologias da informação; a luta antirracista; o combate à violência contra a mulher e a liberdade de expressão foram temas transversais que guiaram as conversas em diversas mesas, bem como a liberdade e o poder da literatura e o combate a todo o tipo de censura.



A urgência da reforma agrária no Brasil, a valorização do trabalhador do campo e uma maior conexão entre o campo e as cidades foram pontos apresentados por Itamar Vieira Junior e o cientista político Sérgio Abranches em uma das mesas mais esperadas do Festival. A mesa também contou com a presença de Eliana Alves Cruz, uma das mais promissoras autoras de sua geração, que trouxe referências do abolicionista André Rebouças para pensar esse tema central para o Brasil: o acesso à terra.

O olhar adequado para o passado e para a construção de um presente de justiça e democracia também norteou vários debates. Na mesa com Matheus Leitão, Míriam Leitão, Ynaê Lopes dos Santos, a História e o Jornalismo aparecem como campos fundamentais para reconstituir fatos do passado numa perspectiva crítica. Foi consenso entre eles que é urgente olhar para a escravidão do Brasil e entender como o racismo conforma as relações, o racismo da forma como teoriza Muniz Sodré.

Também é fundamental que o Estado brasileiro responda a uma série de perguntas em aberto em relação aos mortos e desaparecidos no período da ditadura militar, e que nessa contagem sejam incluídos os quase 8 mil indígenas mortos. A luta contra a tese do marco temporal, a defesa dos direitos e o respeito à cultura dos povos indígenas também foram tematizados por Ailton Krenak e por Trudruá Dorrico.