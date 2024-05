Ambos foram levados para a 105ª DP, no Retiro. - Foto: PCERJ

Ambos foram levados para a 105ª DP, no Retiro.Foto: PCERJ

Publicado 08/05/2024 18:20

Petrópolis - Em ação conjunta, a Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam dois homens, de 23 e 25 anos, nesta quarta-feira (08). Os dois são acusados de cometerem roubos na subida da serra de Petrópolis.

Com os indivíduos, foram encontrados dois celulares que haviam sido roubados na última semana. Segundo as investigações, os acusados agiam de forma violente e agrediam as vítimas. Os dois foram encaminhados à 105ª DP.