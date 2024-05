Crimes ambientais foram constatados. - Foto: Divulgação/PMP

Crimes ambientais foram constatados.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 09/05/2024 18:00

Petrópolis - Uma operação foi realizada entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Civil na terça-feira, para coibir queimadas na Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, que liga Petrópolis a Teresópolis, no km 4. No local, foram constatadas queima de lixo verde, bota-fora e aterro na margem do rio.

A operação contou com equipes do Setor de Fiscalização e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Secretaria de Meio Ambiente. As equipes chegaram ao local após denúncias feitas por moradores da região. O autor foi autuado pelos crimes ambientais e o caso foi registrado na Delegacia.



Como denunciar

As denúncias de crimes ambientais podem ser realizadas de forma anônima através do telefone (24) 2246-9241, ou pessoalmente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Centro Administrativo (Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra).