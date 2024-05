Arrecadação no ônibus da Guarda Civil Municipal. - Foto: Divulgação/PMP

Arrecadação no ônibus da Guarda Civil Municipal.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 09/05/2024 17:53

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Guarda Civil Municipal em parceria com o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Pico do Couto (DTCEA-PCO), iniciou uma campanha de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul. A coleta teve início na manhã desta quarta-feira (08) e vai até às 17h da próxima sexta-feira (10), com o objetivo da entrega imediata da primeira remessa de doações.



“Prestamos aqui nossa solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul e colocamos nossas equipes da Defesa Civil à disposição para ajuda nos resgates e o que mais for preciso. Estamos também contribuindo por meio da arrecadação de donativos para envio à população sulista que tanto precisa nesse momento. Sabemos que toda ajuda é valiosa para o recomeço daqueles que precisam nesse momento difícil”, disse o Prefeito Rubens Bomtempo.



Os donativos estão sendo recebidos na Vila Militar da Força Aérea Brasileira no Bairro Manoel Torres, no Bingen, e no ônibus da Guarda Municipal, localizado em frente ao Cenip, no Centro da cidade.



"Petrópolis recebeu muita ajuda, inclusive do Rio Grande do Sul, quando passou pelas tragédias de 2022, esse é o momento de retribuirmos com toda solidariedade e respeito ao povo do Rio Grande do Sul", disse o Secretário de Segurança, Serviços e Ordem Pública, Elias Montes.



O ponto focal é a arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, fralda e também ração para os animais.



"Essa primeira etapa de arrecadação está sendo realizada em um curto período para que possamos, de forma imediata, já fazer a primeira entrega. Mas vamos prosseguir com a campanha nas próximas semanas”, concluiu o Superintendente Geral da Guarda Civil de Petrópolis, Edgard Theobald.



O Governo do Rio Grande do Sul também está recebendo doações por meio de pix, na chave oficial: CNPJ: 92.958.800/0001-38



Confira os endereços dos pontos de arrecadação:

Vila Militar da Força Aérea Brasileira, no Bairro Manoel Torres - Endereço: Rua Manuel Torres, n⁰ 651, Vila Militar Santos Dumont, Bingen.

Ônibus da Guarda Municipal - Endereço: Rua do Imperador 400, Centro de Petrópolis