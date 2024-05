Equipe mirim do CDBV. - Foto: Divulgação/CDBV

Publicado 10/05/2024 20:04

Petrópolis - A equipe mirim feminina petropolitana de voleibol, CDBV, estreia neste sábado (11) na Liverj, a principal competição da modalidade no Estado do Rio de Janeiro. A partida será contra a equipe High Net Barra Gold, às 09h10, na quadra do Colégio Brasileiro São Cristóvão.

Na temporada passada, a equipe da categoria mirim feminino foi campeã da Taça Bronze. De acordo com o treinador e coordenador do CDBV, Diogo Batista, o objetivo é superar os resultados obtidos na temporada passada. “Nossos atletas estão mais maduros e nosso objetivo é terminamos a competição com o título da Taça Ouro. As equipes estão motivadas e treinando com intensidade para obtermos um bom desempenho”, comenta.

A Liverj é um dos principais torneios do Estado do Rio de Janeiro e conta com mais de 100 equipes inscritas. A liga é realizada por meio de fases classificatórias e eliminatórias divididas em Taças Ouro, Prata e Bronze. Na competição deste ano, o CDBV competirá com as categorias mirim feminino, em sua 3ª participação; infantil feminino na sua 2ª participação e infanto masculino, que compete pela primeira vez.

O time infanto masculino também participa da Liverj em 2024 e inicia a competição a partir do dia 26/05 contra o Maricá, às 15h.

No dia 13 de abril, a equipe do CDBV infantil feminino venceu duas das três partidas, em jogos com parciais de 2x0 sets contra a equipe de Mesquita, 2x0 sets contra o VôleiBarra e perdeu para a equipe do Monte Líbano por 2x1 sets. As atletas voltam às quadras no dia 18/05.

Preparatório

Para a atleta Maria Clara Machado, os treinamentos específicos de ataque podem fazer a diferença para esse ano. “O grupo está muito motivado com a competição e pronto para essa estreia. Estamos com um treinamento pesado, principalmente ofensivo e nosso objetivo é superar os resultados da edição de 2023 e sair com mais um título”, comenta. Em fevereiro deste ano, a equipe participou da Copa Super Craque, a fim de se preparar para a Liverj e saiu com o vice-campeonato com a equipe mirim feminino e com o título com a equipe infantil feminino.,