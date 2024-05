Grupo de cerca de 90 profissionais em Sobral, no Ceará. - Foto: Divulgação/PMP

Grupo de cerca de 90 profissionais em Sobral, no Ceará.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 11/05/2024 15:32

Petrópolis - Um grupo com cerca de 90 profissionais da Educação de Petrópolis foi até Sobral, no Ceará (referência no país na educação pública), para o conteúdo presencial da formação das lideranças pela equidade na educação promovida pela Prefeitura em parceria com o Centro Lemann. Diretores e diretoras da rede municipal, além da equipe da Secretaria da Educação estão participando da formação. Na próxima semana, o segundo grupo, formado também por cerca de 90 pessoas, vai para São Paulo, para a outra etapa da formação presencial.

“Temos um compromisso com a Educação, que é transformar a nossa rede, tendo como foco a alfabetização na idade certa. A formação começou no ano passado e faz parte das nossas ações que vai promover essa mudança na educação pública da nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, citando algumas conquistas e passos importantes, como a realização do concurso público, garantindo o profissional dentro da sala de aula; e os investimentos de infraestrutura nas unidades escolas, aumentando o valor per capita do PGDREM, passando de R$2 para R$10.

O programa de formação das lideranças pela equidade na educação começou em março do ano passado e tem duração de dois anos, sendo dividido em aulas online e presenciais. “Estamos no segundo ano dessas formações presenciais. No ano passado, o grupo que foi para São Paulo este ano veio para Sobral. É uma formação de qualidade, troca e partilha entre a rede e de outras cidades e estados”, ressaltou a secretária de Educação, Cecília Pinheiro.

Além de Petrópolis, profissionais da Educação das cidades de Peritoró e Timon, no Maranhão, e do município de São Cristóvão, em Sergipe, também estão participando da formação em Sobral. Para que os diretores e diretoras participem da formação, foi feito um repasse extra do PGDREM, no início do ano passado, para aquisição de notebooks, possibilitando melhores condições de acesso e participação na capacitação. Além disso, cada participante também recebeu um kit entregue pelo Centro Lemann com uma carta de apresentação, um caderno (diário de bordo) para acompanhar a formação e cartas explicando sobre o programa.

São dois dias de palestras, vivências, troca de experiências e interação com equipes de outras cidades. “Está sendo uma experiência fantástica estar aqui em Sobral, cidade referência na educação, e poder estar fazendo essa troca com profissionais de outras cidades e também da nossa própria rede”, comentou Diego Ramos, diretor da E.M. Geraldo Ventura.