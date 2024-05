Equipe da Defesa Civil. - Foto: Divulgação/PMP

Equipe da Defesa Civil.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 13/05/2024 21:56

Petrópolis - Os alertas enviados pela Defesa Civil de Petrópolis, através de mensagens de texto, serão emitidos independente de cadastro para todos os cidadãos petropolitanos. A cidade vai participar do projeto piloto da emissão de alertas pela tecnologia “cell broadcast”, que prevê o envio das mensagens para todos os números registrados em determinado município.

Os treinamentos começam nas próximas semanas nos municípios-piloto, incluindo Petrópolis, e os testes serão iniciados logo após: “Há um ano e meio, os alertas já são enviados de forma mais direta ao cidadão por meio do ‘flash SMS’, que emite diretamente na tela os alertas de nível muito alto. O envio de mensagens independente de cadastro é uma medida muito importante, que garante um novo patamar de segurança”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, o tenente-coronel Rodrigo Werner, a agenda institucional junto ao Governo Federal é importante para alinhar novas ações para o município: “A antecipação dos alertas com a nova tecnologia deve ter maior alcance à população, antecipando as ações de mitigação e possibilitando preservar vidas em caso de eventos extremos”, disse Werner.

O secretário Werner se reuniu com o Coordenador-Geral de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil nacional, Tiago Molina Schnorr; e com a Coordenadora-Geral de Gerenciamento de Riscos, Juliana Moretti, no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres(Cenad).