Aparelho de exames. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 11/05/2024 15:36

Petrópolis - O Hospital Alcides Carneiro (HAC) é o primeiro hospital público de toda a região serrana a contar com o serviço de mamotomia guiada por estereotaxia. O procedimento, que é uma biópsia realizada com o auxílio de um mamógrafo, permite identificar até as mais sutis alterações e lesões mamárias, que geralmente apresentam difícil percepção no exame de toque. Ao todo, seis profissionais participam da capacitação técnica trazida pela Prefeitura por meio do Sehac.

O prefeito Rubens Bomtempo explicou a importância do exame no enfrentamento ao câncer de mama, o segundo de maior incidência e o primeiro em letalidade entre as mulheres no Brasil. “Este procedimento possibilita biópsias mais eficazes e diagnósticos mais precisos, possibilitando identificar o câncer de mama em estágios precoces, o que amplia a chance de cura para cerca de 95% dos casos, quando tratados nas fases iniciais”.

“Além da maior eficácia, a mamotomia guiada por estereotaxia é uma técnica que oferece uma intervenção menos invasiva e resultados mais rápidos em relação à biópsia convencional. Caso as lesões sejam pequenas e benignas, também há a possibilidade de retirada completa da lesão no próprio procedimento”, afirmou o Secretário de Saúde, Ricardo Patuléa.

"Outras vantagens são o conforto e a segurança das pacientes, que, além de não precisarem ir ao Centro Cirúrgico para realizar a biópsia, passarão por um tempo menor de recuperação”, declarou o diretor-presidente do Sehac, João José Cruz de Paula.

A previsão é a de que os exames estejam disponíveis para as pacientes reguladas pelo SUS em até 30 dias, quando finalizado o treinamento e terminados os últimos ajustes dos equipamentos.