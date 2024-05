Vacinação itinerante em terminais. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 15/05/2024 01:40

Petrópolis - Mais de 300 doses da vacina contra a influenza já foram aplicadas na Vacinação Itinerante promovida pela Prefeitura, em uma iniciativa que visa ampliar o acesso à imunização na cidade. Ao todo, foram contabilizadas 316 doses aplicadas até o momento.



"Nossa intenção é levar a vacinação até as pessoas, facilitando o acesso e garantindo a proteção contra a influenza", destaca o prefeito Rubens Bomtempo.



A ação tem percorrido os terminais rodoviários e repartições públicas do município, buscando atingir o maior número possível de cidadãos. Nesta quarta-feira, o posto de imunização estará montado no Terminal Itamarati, das 16h às 20h, oferecendo mais uma oportunidade para a população se vacinar.



"Estamos empenhados em garantir que todos tenham acesso à vacinação contra a influenza, especialmente neste momento em que a prevenção é fundamental para proteger a saúde da comunidade", ressalta o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa.



O calendário da Vacinação Itinerante contempla também outras datas, conforme segue:



- Terminal Centro: 15/05, das 16h às 20h

- Terminal Corrêas: 15/05, das 16h às 20h

- Terminal Itamarati: 15/05 a 17/05, das 16h às 20h

- Terminal Bingen: 16/05, das 16h às 20h