Homem foi encaminhado à delegacia.Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 15/05/2024 01:26

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14), um homem pelo crime de violência doméstica. A prisão foi realizada dentro de um ônibus, na Rua 13 de Maio, no Centro.

De acordo com a polícia, a vítima relatou que as agressões ocorreram por volta de 11h30, na Rua Dr. Hermogênio Silva, no Retiro. Em seguida, após descobrirem que o autor do crime havia pego o ônibus Jardim Salvador em direção ao Centro, conseguiram localizá-lo.

Toda a ação foi realizada por agentes da 105ª DP.