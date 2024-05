Cascatinha foi proibida de operar em Petrópolis. - Foto: Reprodução

Cascatinha foi proibida de operar em Petrópolis.Foto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 10:58

Petrópolis - Nesta quinta-feira (16), a Cidade das Hortênsias e a Turp Transporte assumiram a operação das linhas que eram da Cascatinha, em Petrópolis. Isso ocorre após, na noite de quarta-feira, a Prefeitura ter anunciado o decreto de caducidade e a anulação do contrato com a Cascatinha, proibindo-a de circular no município.

A Prefeitura decidiu decretar a caducidade e anulação do contrato por conta da inviabilidade de operação da empresa, algo que pode ser constatado pelos altos índices de acidentes e veículos quebrados nas ruas. Somente nos quatro primeiros meses do ano, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) emitiu 78 autos de infração, 34 exigências e oito notificações contra a Viação Cascatinha. A principal irregularidade é não manter os veículos em estado adequado de funcionamento e conservação.



O anúncio da intervenção foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo a líderes comunitários. “A crise na viação Cascatinha começou ainda antes da pandemia, em 2019, e foi acentuada após esse período. Quando assumimos o governo, em janeiro de 2022, a situação já era crítica, e foi agravada com as catástrofes de fevereiro e março daquele ano, que atingiram a garagem da empresa, tirando veículos de circulação. Retiramos a Cascatinha da região do Carangola, até para que ela pudesse concentrar esforços nas outras áreas, e oferecemos todas as condições para que a empresa pudesse se recuperar, como o pagamento do vale-educação, algo acordado e não cumprido pela gestão anterior. No entanto, não percebemos sinal de melhora. Ao contrário. A situação só piorou”, disse o prefeito.



Bomtempo lembrou, ainda, que, há um ano, um incêndio na garagem das empresas Cascatinha e Petro Ita retirou boa parte da frota de circulação. Em paralelo, a atual gestão preparou e deu andamento à licitação das linhas da Viação Cascatinha – que, no entanto, foi suspensa por prazo indeterminado por decisão do Tribunal de Contas. “Respeitamos a decisão e estamos buscando uma solução com responsabilidade e segurança jurídica. No entanto, não podemos mais esperar. Transporte público não pode significar risco para os usuários e rodoviários, e não iremos permitir isso”, destacou o prefeito.



Como fica o transporte nas regiões atendidas pela Cascatinha



Com a intervenção administrativa na Viação Cascatinha, a empresa já deixou de operar. Neste momento – e até que a licitação seja concluída – as linhas serão operadas por outras empresas que já atuam no sistema de transporte coletivo de Petrópolis.



A Cidade das Hortênsias assumiu as linhas da Estrada da Saudade (Boa Vista; Noturno Boa Vista; Alto Boa Vista; Ventura; Fragoso; Monte Florido; Luiz Pelegrini; Veridiano Félix e Montese).



Os veículos do Florido, Ventura, Félix, Alto Boa Vista, Pelegrini e Montese vão operar no sistema “sobe-e-desce”. Ou seja: o passageiro é levado até o corredor principal para, então, poder utilizar o ônibus troncal. Todas as linhas serão integradas com cartão Riocard e o usuário seguirá pagando apenas uma passagem. Para atender melhor os passageiros destas localidades, será criada a linha 380 – Estrada da Saudade x Centro, passando por todo o corredor.



Já as linhas do corredor do Quarteirão Brasileiro e Retiro estão sendo atendidas pela Turp. São elas: Quarteirão Brasileiro; Atílio Marotti; Max Manoel Molter; João de Deus; Neylor; Alemão; Alto Comunidade do Alemão; Jardim Salvador; Roseiral; Comunidade São Luiz.



Rodoviários



Com relação à situação dos rodoviários, as empresas estão autorizadas a contratar os profissionais que hoje prestam serviço para a viação Cascatinha. Estes funcionários terão fundo de garantia e direitos trabalhistas depositados imediatamente - o que não acontece hoje com a Viação Cascatinha.



Os valores referentes aos direitos trabalhistas estão assegurados pelo valor da outorga que será pago pela empresa que vencer a licitação, quando o processo for concluído.



Mudança no número das linhas



Com a alteração, o número das linhas também mudou:



380 - Estrada da Saudade - Centro (nova linha)

326 - Boa Vista (antiga 511)

327 - Comunidade do Ventura (antiga 517)

328 - Fragoso (antiga 520)

329 - Monte Florido (antiga 521)

331 - Luiz Pelegrini (antiga 522)

332 - Alto Boa Vista (antiga 523)

333 - Veridiano Félix (antiga 524)

334 - Montese (antiga 527)

399 - Noturno - Boa Vista (antiga 599)



630 - Jardim Salvador (antiga 515)

631 - Roseiral (antiga 516)



632 - Comunidade São Luiz (antiga 502)

633 - Comunidade do Neylor (antiga 525)

634 - Vale dos Esquilos (antiga 510)

636 - Alto Comunidade do Alemão (antiga 528)

637 - Atílio Marotti (antiga 518)

638 - Quarteirão Brasileiro (antiga 512)

639 - Max Manoel Molter (antiga 508)

641 - João de Deus (antiga 507)

697 - Noturno - Vale dos Esquilos / Atílio Maroti (nova linha)