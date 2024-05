Casa de Petrópolis. - Foto: Divulgação

Casa de Petrópolis.Foto: Divulgação

Publicado 16/05/2024 21:20

Petrópolis - A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura oferece condições especiais para grupos de estudantes de escolas públicas e privadas, proporcionando uma oportunidade única de explorar a história e a cultura da cidade. Para os grupos de escolas públicas, a entrada é gratuita, enquanto as instituições privadas têm acesso à meia-entrada.

Construída a partir de 1879 por José Tavares Guerra, a Casa de Petrópolis é um ícone do patrimônio cultural e arquitetônico da cidade, combinando estilos europeus com elementos modernos da virada do século 19. Seus jardins foram projetados pelo renomado botânico Auguste Glaziou, e foi uma das primeiras residências na cidade a contar com eletricidade, refletindo a inovação de seus proprietários.

"Nossa proposta é tornar as visitas mais enriquecedoras, com três mediadoras excepcionais - Mariel Taffs, Dayana Guimarães e Maria Estrella - à disposição para guiar os alunos em uma jornada pelo patrimônio e arte que a Casa de Petrópolis oferece", destaca Natalia Avezedo, diretora executiva do local.

A Casa de Petrópolis é um espaço multicultural que regularmente recebe exposições, concertos e apresentações artísticas. Atualmente, a mostra "Do passado ao presente: revisitando a Casa de Petrópolis" resgata a memória do espaço, exibindo uma coleção de peças do acervo histórico do imóvel e um telão mostrando os espaços não abertos à visitação.

O local está aberto para visitas de grupos às sextas-feiras, das 10h às 16h. Para agendamentos e mais informações, os interessados podem contatar o instituto pelo e-mail educativo7erros@gmail.com, onde receberão todas as orientações necessárias para o planejamento da visita.