Castração em Itaipava. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 18/05/2024 11:09

Petrópolis - A segunda etapa da campanha de castração promovida pela Prefeitura chegou ao fim nesta terça-feira (14), após uma semana de atendimentos no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. Desde o dia 7 de maio, mais de mil cães e gatos foram esterilizados e microchipados, abrangendo as comunidades de Itaipava, Araras, Vale das Videiras e Vila Rica.

"Estamos contentes com os resultados alcançados nesta etapa. Cada animal castrado é um passo importante para o controle de zoonoses e da população animal em nosso município", destaca o Prefeito Rubens Bomtempo.

Esta etapa se soma aos números da primeira campanha, realizada entre fevereiro e março, que totalizou 1.163 animais castrados. Desde o início do ano, já são 2.233 cães e gatos beneficiados.

"As campanhas de castração são fundamentais para evitar o abandono e a proliferação descontrolada de animais. Estamos empenhados em ampliar e fortalecer essas ações em toda a cidade", ressalta o Secretário de Saúde, Ricardo Patuléa.

As ações estão sendo organizadas pela Coordenadoria de Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde, no CEU da Posse, atendendo aos distritos de Pedro do Rio e Posse.

“Os responsáveis pelos animais devem comparecer ao local do evento 15 minutos antes do horário agendado, portando carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Para evitar aglomerações, é solicitada a presença de apenas um responsável por animal”, destaca Simone Sisnando, coordenadora de Vigilância Ambiental.

Algumas orientações importantes devem ser seguidas pelos responsáveis:

- "Os cães devem estar de banho tomado, em guias ou coleiras seguras. O banho não deve ser dado no dia da cirurgia."

- "Os gatos devem estar em caixas de transporte, sendo um animal por caixa."

- "Os animais devem estar em jejum de 8 horas (água e comida)."

Para mais informações e para comunicar eventuais imprevistos, os responsáveis podem contatar através do número de telefone (24) 2231-0841, com no mínimo 48 horas de antecedência.