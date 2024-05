Vacinação contra a influenza. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 29/05/2024 10:49

Petrópolis - Com a campanha nacional de imunização chegando ao fim, Petrópolis vacinou 54.308 pessoas e atingiu 40,31% do público-alvo, que inclui gestantes, puérperas, idosos, crianças, profissionais da saúde, entre outros. Os números superam as médias estadual e nacional. Até esta quarta-feira (29), além das 15 salas de imunização do município, as doses estarão disponíveis em outros 26 PSFs e UBSs.

De acordo com dados do Ministério da Saúde atualizados até o dia 26 de maio, Petrópolis se mantém acima da média estadual, que é de 28,32%, e da média nacional, que alcança 36,11% de imunização do público-alvo. “Esse desempenho é resultado de um esforço conjunto da Prefeitura e da população, que tem respondido de forma positiva às campanhas de vacinação. É fundamental que todos continuem se conscientizando sobre a importância da vacinação contra a influenza, especialmente os grupos prioritários. A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra essa doença", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O empenho das equipes da Secretaria de Saúde na realização de ações que ampliem a cobertura vacinal, foi destacado pelo secretário de Saúde, Ricardo Patuléa. "Estamos trabalhando incansavelmente para levar a vacinação a todos os cantos do município. Além das unidades de saúde, estamos promovendo ações de vacinação itinerante em locais estratégicos, como terminais rodoviários e órgãos públicos. Queremos garantir que nenhuma pessoa do grupo prioritário fique sem se vacinar", frisou.

Na Região Serrana, Petrópolis também está no topo da lista, na frente dos municípios de Nova Friburgo com 36,47% e Teresópolis que chegou a 29,46% nesse mesmo período. O município está atrás apenas de Cantagalo, que segue na primeira posição, com 42,66% de cobertura vacinal.

Thayene Varella, chefe da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde, reforçou a importância de buscar os postos de vacinação: "As salas de vacinação estão distribuídas em diferentes pontos da cidade, com horários variados, para facilitar o acesso da população. É fundamental que as pessoas se informem sobre os locais e horários de funcionamento e busquem a imunização. A vacinação é segura e eficaz, e contribui significativamente para a proteção individual e coletiva contra a influenza."

Salas de Vacinação:

•Centro De Saúde Coletiva

8h às 16h30 - terça, quinta e sexta;

8h às 19h30 - segunda e quarta;

•UBS Alto Independência

8h30 às 16h30 - segunda a sexta;

•UBS Morin

8h30 às 16h30 - segunda, quarta e sexta;

8h30 às 19:30 - terça e quinta;

•UBS Quitandinha

8h30 às 19h - segunda a sexta;

•Ambulatório Escola FMP/FASE

8h às 16h - segunda a sexta;

•Centro de Saúde Itamarati

8h30 às 19h30 - segunda a sexta;

•Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro

8h30 às 16h30 segunda a sexta;

•PSF Posse

8h às 16h - segunda a sexta;

•UBS Mosela

8h30 às 19h - segunda, quarta e sexta

8h30 às 16h30 - terça e quinta

•UBS Araras

7h30 às 15h30 - segunda a sexta;

•UBS Itaipava

8h30 às 16h30 - segunda, quarta e sexta;

8h30 às 19h terça e quinta;

•UBS Pedro do Rio

8h às 16h - segunda a sexta;

•UBS Retiro

8h30 às 19h30 - segunda a sexta;

•UBS Bairro da Glória

8h30 às 16h30 - segunda a sexta

•UBS Vicenzo Rivetti

8h30 às 16h30 - segunda a sexta

Até o dia 29 de maio, as doses também estão disponíveis, de 8h às 16h30 (EXCETO: Vale das Videiras 7h30 às 15h, Vale do Carangola, 7h às 16h e Brejal de 8h às 15h) nos seguintes PSFs e UBSs:

•PSF CARANGOLA

•PSF VALE DO CARANGOLA

•PSF BATTAILARD

•PSF MEIO DA SERRA

•PSF CASTRIOTO

•PSF 24 DE MAIO

•PSF CAXAMBU SANTA ISABEL

•PSF CAXAMBU LUZITANO

•PSF VALE DAS VIDEIRAS

•PSF BREJAL

•PSF VILA SAÚDE

•PSF VILA FELIPE

•PSF SÃO JOÃO BATISTA

•PSF VILA RICA

•PSF MENINO JESUS DE PRAGA

•PSF PEDRAS BRANCAS

•PSF 1º DE MAIO

•PSF CASTELO SÃO MANOEL

•PSF ÁGUAS LINDAS

•PSF MOINHO PRETO

•PSF ALTO SIMÉRIA

•PSF AMAZONAS

•PSF JARDIM SALVADOR

•PSF SANTISSIMA TRINDADE

•PSF THOUZET

•UBS OSWALDO CRUZ