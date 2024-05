Homem foi levado para a 105ª DP. - Foto: Reprodução

Publicado 27/05/2024 11:58

Petrópolis - Na madrugada desta segunda-feira (27), um homem que estava internado no Hospital Santa Teresa (HST) após ter sido baleado em uma troca de tiros com a polícia, roubou a arma de um policial militar e tentou fugir da unidade. Horas depois, a PM recapturou o homem escondido no porão do local e recuperou a arma.

O indivíduo estava sob custódia no HST depois de ter sido baleado no Caxambu no dia 16 de maio, sendo acusado de participar do tráfico de drogas da comunidade. Durante a madrugada, mesmo ferido, o homem tentou fugir, mas acabou sendo encontrado. A ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava.