Publicado 23/05/2024 19:58

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde divulgou na segunda-feira (20) os resultados do segundo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2024. No período de 6 a 9 de maio, os agentes de Combate às Endemias (ACE) visitaram 7.970 imóveis entre o primeiro e o quinto distrito, identificando um total de 36 focos do Aedes aegypti. O índice de infestação do município se manteve em 0,44%, considerado satisfatório para as arboviroses.

Para o prefeito Rubens Bomtempo a ação conjunta entre poder público e população para conter a proliferação do mosquito é essencial. " O município novamente permaneceu dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que preconiza um índice de infestação inferior a 1%. Porém, é fundamental que todos continuem fazendo a sua parte, mantendo seus quintais e ambientes livres de recipientes que possam acumular água", destaca o prefeito.

O Secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, reforça a importância da participação ativa da comunidade no combate ao Aedes aegypti. “A orientação é para que a população continue adotando medidas simples, como manter caixas d'água devidamente fechadas pois, dessa forma está contribuindo para a redução dos índices de infestação do mosquito”, frisa.

Durante os primeiros quatro meses deste ano, o município registrou um total de 4.758 casos confirmados de dengue, em Petrópolis, com janeiro contabilizando 327 casos, fevereiro com 1.825, março com 2.492 e abril com 112. “Embora ainda haja casos em processo de investigação referentes aos meses de abril e maio, já é evidente uma diminuição na procura por atendimento nas unidades de urgência e emergência da cidade, o que corrobora com os resultados do último LIRAa”, acrescenta o secretário.