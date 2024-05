Equipe campeã do torneio. - Foto: Divulgação/Voleibol Três Rios

Publicado 21/05/2024 16:32

Petrópolis - No último domingo (19), foram realizados os jogos decisivos do Torneio Municipal de Vôlei Masculino Sub-18, em Petrópolis, promovido pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD). Após os jogos disputados no Ginásio Hélio Fiuza, do SC Magnólia, o EC Cascatinha/TR conquistou o título da competição, derrotando o MV Vôlei por 2 sets a 1 na final.

As equipes participantes da decisão foram definidas após o MV Vôlei, no primeiro confronto do dia, derrotar o Cel Veiga/CDBV na semifinal por 25 a 18 nos dois sets, enquanto do outro lado, o EC Cascatinha/TR se classificou vencendo o Itaserra por 25 a 20 e 25 a 18.

Na grande final, a partida foi disputada, com o EC Cascatinha/TR fazendo 25 a 20, mas vendo o MV Vôlei se recuperar, com 25 a 22. No tie-break, vitória para o EC Cascatinha/TR por 16 a 14.

Na outra partida realizada, o Itaserra derrotou o Cel Veiga/CDBV por 2 sets a 0, com 25 a 23 e 25 a 11 e ficou com o terceiro lugar da competição.

No total, o torneio teve seis participantes e 10 jogos realizados, divididos em dois dias de disputa.