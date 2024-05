USF do Sargento Boening. - Foto: Divulgação/PMP

USF do Sargento Boening.Foto: Divulgação/PMP

21/05/2024

Petrópolis - A Prefeitura inaugurou, no fim de semana, a Unidade de Saúde da Família (USF) do Sargento Boening. O novo espaço foi reformado e adaptado para atender as mais de 3.800 famílias cadastradas na USF.

“A inauguração desse novo espaço do posto é uma solução definitiva para o atendimento de saúde. Depois da chuva de 2022, a unidade estava atendendo em um lugar provisório, agora a comunidade tem um espaço adequado, com qualidade e mais conforto”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, lembrando que a Prefeitura também assumiu a obra de contenção no BNH do Sargento, após o Governo do Estado não ter realizado as intervenções prometidas.

A nova unidade com mais conforto, qualidade e acessibilidade vai contar com médicos, agentes comunitários de saúde, dentista e equipe multiprofissional com atendimentos de fisioterapia, assistência social, nutricionista, farmácia e psicologia. “Estamos muito felizes com essa conquista. Só temos a agradecer ao prefeito e a toda a Secretaria de Saúde por essa nova unidade de saúde”, comemorou a moradora da região, Ana Edite.

O vice-prefeito Paulo Mustrangi lembrou das ações do Nosso Bairro, que passou pela comunidade levando serviços integrados da Prefeitura. “Teve asfaltamento, nova iluminação, reforma nas escolas e agora estamos entregando esse posto”, ressaltou vice-prefeito.

A unidade conta com salas de atendimento médico e odontológico, recepção, banheiros e espaço para os profissionais que vão atuar na USF, como copa e cozinha. “Salário em dia é importante, mas tem um local de trabalho adequado, digno é ainda melhor. A unidade está agora em um local humanizado e acolhedor”, comentou o secretário de Saúde, Ricardo Patuleia.

Também participaram da inauguração o presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Coruja, secretários municipais e servidores da Secretaria de Saúde.