Loja da Águas do Imperador, no Centro.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 21/05/2024 17:02

Petrópolis - A Águas do Imperador prorrogou, até o dia 31 de maio, a campanha ‘Dívida Zero’. A empresa oferece até 65% de desconto e condições especiais para os clientes ficarem em dia com a conta de água.

O pagamento pode ser feito via Pix, PicPay, Cartão Bolsa Família, cartão de débito e parcelamento no cartão de crédito em até 21x (com juros da operadora). Além disso, o cliente pode contar com isenção de juros, multas e taxa de religação.

Vá até a loja, na Rua Irmãos D’Angelo, 52, no Centro de Petrópolis, ou acesse os canais de relacionamento e negocie! WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, ou pelo 0800 742 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).