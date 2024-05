Festival Gastronômico Alemão. - Foto: Divulgação/PMP

Petrópolis - Os fãs da Bauernfest e da comida alemã, já pode se antecipar e apreciar o Festival Gastronômico Alemão, que reúne mais de 20 estabelecimentos na cidade, que prepararam pratos e bebidas especiais sob a influência da culinária germânica. O festival segue até domingo, 26 de maio.

O evento faz parte das comemorações dos 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil e busca exaltar a culinária alemã. O festival gastronômico é promovido pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com o Petrópolis Convention & Visitiors e Bureau e a Comissão das Comemorações dos 200 anos da Imigração Germânica.

Entre os estabelecimentos participantes, estão restaurantes, bistrôs, bares, confeitarias, chocolaterias e cervejarias, que estão oferecendo, juntos, mais de 28 opções de pratos e sobremesas da culinária alemã, produtos e cervejas locais nas categorias: Prato típico; Sobremesa; Produto embalado e Cerveja.

Confira os estabelecimentos participantes:

Amarolatte Café e Bistrô

Av. Dom Pedro I, 91 - Centro

(24) 2020-5014 (24) 98833-8843

@amarolattee

Culinária Típica - Eisbein assado num molho especial da casa.

Brassaria Matriz

Rua Dr. Agostinho Goulão, 632 - Corrêas

(24) 98177-2323 (24) 98177-2323

@brassaria.matriz

/brassaria.matriz

Cerveja - VERANEAR - Gose com goiaba e maracujá, ABV 4,5% (teor alcoólico), IBU 7 (amargor), EBC 6 (cor).

Casa do Alemão - QUITANDINHA

Av. Ayrton Senna, 927 – Quitandinha

(24) 2233-0200 (24) 2233-0200

https://www.casadoalemao.com.br/

@casadoalemaooficial

/casadoalemao

Culinária Típica - Sanduiche de Lombinho Defumado

Casa do Alemão - 16 de março

Rua 16 de março, 138 – Centro

(24) 2242-4533 (24) 2242-4533

https://www.casadoalemao.com.br/

@casadoalemaooficial

/casadoalemao

Sobremesa - Pão de Mel e Apfelstrudel

Produtos Embalados ¬- Salsichas

Cervejaria Brewpoint

Rua Gal. Rondon, 1310 – Quitandinha

(24) 3065-3206 / 2247-9182 (24) 99246-0110

www.cervejariabrewpoint.com.br

@cervejariabrewpoint

/cervejariabrewpoint

Cerveja – Dunkel - Ela Possui 5,0% de teor alcoólico e 22 de IBU.

Churrascaria Majórica

Rua do Imperador, 754 - Centro

(24) 2242-2498 (24) 99271-0226

www.majorica.com.br

@majoricapetropolis

/majoricachurrascariapetropolis

Culinária Típica - Lombo suíno assado com molho de maçã verde, acompanhado de bolinhos da Turíngia (bolinhos de purê de batata recheados com crounton).

Casarão da Cervejaria Odin

Rua Alfredo Pachá, 320 - Centro

(24) 2245-9629 (24) 2245-9629

www.cervejariaodin.com.br

@casaraodaodin

/casaraodaodin

Culinária Típica - Tradicional joelho alemão defumado + compota adocicada de maça com canela e uma salada fresca de repolho, aipo, maças e maionese caseira.

Cervejaria Bohemia

Rua Alfredo Pachá, 166 - Centro

(24) 2020-9068 (24) 2020-9068

www.bohemiapuromalte.com.br

@cervejariabohemia

/CervejariaBohemia

Culinária Típica - SCHNITZEL EM TIRAS

Cerveja - Bohemia 14-Weiss

Escritório Bar e Pizzaria

Rua Casimiro de Abreu, 70 – Centro

(24) 2237-8526 (24) 2237-8526 ou (24) 99298-1020

@escritorio_barepizzaria

/escritoriobarepizzariaa

Culinária Típica – Croquete Alemão

Sobremesa – Pão de mel e pão de mel com sorvete

Família Scharder – Restaurante Alemão

Rua Alfredo Pachá, 100 - Centro

(24) 99294-5054 (24) 99294-5054

@familiascharderessen

/familiascharder

Culinária Típica - Hackbraten - Bolo de carne recheado, com pure de batatas com queijo, ervilhas e cenoura salteados.

Katz Chocolates

Rua Barão de Amazonas, 85 – Centro Histórico

(24) 2237-2061 (24)99264-6204

www.produtoskatz.com.br

@katz_loja85

/KatzChocolateBR

Sobremesa - Strudell de Maçã e Torta Alemã Tradicional

Massa Leve Restaurante

Rua Professor Cardoso Fontes, 5 – Castelânea

(24) 2231-5049 (24) 99859-2590

@massaleverestaurante

/massaleverestaurante

Sobremesa - Apfelstrudel - massa folhada com receio de maçã e passas, finalizado com açúcar e canela.

Pousada La Belle Provence

Rua São Paulo, 89 - Nogueira

(24) 98143-7379 (24) 98143-7379

ww.labelleprovence.com.br

@pousadalabelleprovence

Culinária Típica – Sauerbraten (Carne cozida) com o acompanhamento, Bratkartoffeln (batatas cozidas e depois fritas, regadas com azeite, bacon e cebola e cheiro verde).

Sobremesa - Rote grütze

Petiscaria Imperial

Rua Dr. Nelson de Sá Earp, 307 - Centro

(24) 2231-1379 (24) 2231-1379

@petiscariaimperial/

/petiscariaimperialpetropolis

Sobremesa – Sorvete Torta Alemã e Sorvete Floresta Negra

Restaurante Camarão em Penca

Estrada União e Indústria, 10290

(24) 98828-1146 (24) 98828-1146

www.camaraoempenca.com.br

@camaraoempenca

/camaraoempenca

Sobremesa - Mil folhas de doce de leite

Sargento Pimenta

Estrada União e Indústria, 10035 – Vilarejo - Itaipava

(24) 98807-8863 (24) 99213-5920

@sargentopimenta2024

Culinária Típica - Schnitzel & Bratkartoffeln.

Sampler Brew House

Av. Sete de Abril, 557 - Centro

(24) 99228-1010 (24) 99228-1010

www.sampler.com.br

@samplerbrew

/samplerbrew

Cerveja - Cerveja Schwarzbier

Cerveja - Weizenbock - Uma ale com base de trigo, forte, maltada e frutada, combinando os melhores sabores do malte e da levedura com um rico sabor intenso, corpo médio-alto e sabores de pão, de trigo e grãos, bem significativos.

Produto - Caneca de Chope com Tirante Exclusivo Bauernfest:

Culinária Típica - Joelho de porco defumado com salada de batatas e chucrute

The Pub Doutor Duranz

Av. Sete de Abril, 368 – Centro

(24) 3065-3934 (24) 3065-3934

www.doutorduranz.com.br

@doutorduranz

/doutorduranz

Culinária Típica - Croquete de Joelho de Porco Defumado (Eisbein

Villa Colonus

Rua Professor Cardoso Fontes, 108

(24) 99904-0664

www.cervejariacolonus.com.br

@cervejariacolonus

/cervejariacolonus

Culinária Típica - Croquetes, salsichões e chope German Pils.

Viva La Vida Granja Brasil

Estrada União e Industria, 9153 – Itaipava

(24) 99948-9480

@granjabrasil

Sobremesa - Krapfen

Willemsen Confeitaria

Rua Visconde de Uruguai, 71

(24) 2243-9439

www.willemsen.com.br

@confeitariawillemsen

/confeitariawillemsen

Sobremesa - Apfelstrudel de maçã

Mais informações:

site www.petropolis.rj.gov.br/turispetro/

Instagram @turismo.petropolis

Site www.visitepetropolis.com.br

Instagran @visitepetropolis

Disque Turismo:

0800 450 7070

Whatsapp: 24 2237-3321