Obras no Morro da Oficina. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 21/05/2024 17:44

Petrópolis - A Prefeitura está perto de concluir um conjunto de obras importantes para o Alto da Serra: as obras da Área 1 do Morro da Oficina, que já passam dos 90% de execução. São obras de grande porte, de contenção de encostas e de drenagem, no trecho entre o Hipershopping e a Rua Hercília Moret. Essas obras incluem as contenções e as drenagens atrás da Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva e também a barreira dinâmica construída no alto do Morro da Oficina (contenção que pode ser vista por quem passa pelo centro do Alto da Serra).

“O avanço das obras do Morro da Oficina é um grande orgulho para todos nós da Prefeitura. Com a tragédia climática de 15 de fevereiro de 2022, que destruiu aquela comunidade, ficou um desafio gigantesco, que era reconstruir o Morro da Oficina, revalorizar aquela área, devolver a esperança para as pessoas. E a Prefeitura assumiu essa responsabilidade. Estamos desde então trabalhando ali, com a Assistência Social, com a Defesa Civil e com a Secretaria de Obras. Trabalhamos na elaboração dos projetos, na contratação de empresas especializadas e estamos executando as obras. São obras enormes, e a cada mês vemos o avanço delas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As obras ali foram divididas em 3 grandes áreas: área 1 (entre o Hipershopping e a Rua Hercília Moret), área 2 (entre as ruas Professora Hercília Moret e Frei Leão) e área 3 (do início da Rua Frei Leão até a Rua Oswero Vilaça).

A área 1 foi dividida em 2 lotes (2 contratos). O lote 1 está com 88% de andamento. Esse trecho tem como intervenções: barreira dinâmica, contrafortes, gabiões e drenagem.

O lote 2 está com 96% de andamento. Esse trecho tem como intervenções: proteção contra a queda de blocos de rocha, estabilização de taludes, sistema de drenagem e canaleta chumbada em rocha.

Andamento das obras no Morro da Oficina

•Área 1 / lote 1: 88%

•Área 1 / lote 2: 96%

•Área 2 / lote 1: 11%

•Área 2 / lote 2: 13%

•Área 3: 24%

208 obras em toda a cidade

Em 2 anos e 4 meses, a Prefeitura iniciou e concluiu 125 obras de grande e médio porte por toda a cidade.

Outras 64 estão em andamento (os 5 lotes do Morro da Oficina estão entre essas 64). E mais 19 estão em fase de licitação.

Um total de 208 obras de grande e médio porte que a Prefeitura vem realizando desde 2022. A maioria dessas obras é de contenção.