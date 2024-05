Palhastônicos. - Foto: Divulgação

Publicado 23/05/2024 20:13

Petrópolis - O Festival Riso Solto – 4º Encontro de Palhaçaria e Circo termina neste fim de semana, nos dias 25 e 26 de maio, na Praça de Cascatinha, em Petrópolis. São muitas atrações gratuitas, como espetáculos, cortejos e oficina de iniciação ao circo. O evento protagonizado por artistas locais e convidados, vem consolidando nesta edição, a vocação de fortalecimento de classe, além de reafirmar o potencial artístico da arte milenar circense para públicos de todas as idades.

Para Léo Gaviole, coordenador do Festival, a programação fora do primeiro distrito é o grande diferencial desta edição. “Todo o evento desde o dia 15 de maio veio bem descentralizado, com apresentações em instituições, escolas e outros bairros, mas as atividades principais, teatro de rua e o grande encontro, que sempre incluímos na Praça da Liberdade, ficaram concentradas em Cascatinha. É muito legal estarmos sendo tão bem acolhidos por lá”, ressalta.

A região recebe neste sábado o Palhaço Monotom, às 11h, com o espetáculo “Já Vai Começar”. Na sinopse, Álisson Jardel (circense vindo de Maricá/RJ) é o palhaço com a missão de começar um espetáculo, porém ele não tem a menor ideia de como fazer isso. Diante desse problema, a partir de gags, números e interação com o público, ele vai tentando resolver essa situação.

O grande encontro de palhaços da região serrana acontece, em Cascatinha, às 15h, com o “Cortejo Riso Solto”. Inspirado nas manifestações populares que os circos tradicionais faziam quando chegavam às cidades, a atração circula na localidade animada pela banda de metais Toque de Elite, com o batuque da percussão batendo no coração dos palhaços e do público, contando ainda com malabaristas, equilibristas, pernas de pau, palhaças e palhaços, com muita alegria para contagiar o povo que vem junto.

Ainda no mesmo dia, às 16h, ocorre a apresentação do espetáculo de teatro-circense “Tive Uma Ideia”, da Dupla Malabaguita. Os malabaristas Guilherme Avelino e Talita Costa já se apresentaram em 16 estados e 4 países (Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia). Números de equilíbrio, malabares, facões, múltiplos bambolês e um monociclo de 1,5m de altura fazem parte desse espetáculo lúdico, que de maneira crescente em nível de dificuldade, cativa o público com os encantos do circo, levando aos expectadores um momento de lazer, alegria e diversão familiar.

No domingo, às 11h30, é a vez do Grupo Palhastônicos, com Léo Gaviole, Madson José, Andressa Hazboun e Dalus Gonçalves, que convidam o público para uma grande “Brincadeira de Palhaços”, com malabarismo, equilibrismo, ilusionismo e números musicais. O circo, o teatro, a música e a rua são os componentes dessa dramaturgia inspirada em clássicos da lona e aberta ao acaso do improviso.

Na sequência da programação, às 14h, Ivo Bernardo ministra oficina gratuita de iniciação ao circo. Criada em 2009, pelos artistas Ivo Bernardo e Dryele Soares, a Trupe Circônflexo circula por todo o estado do Rio de Janeiro com projetos que envolvem a arte pública, ocupando praças e democratizando o acesso à cultura circense. Na oficina, o aluno aprenderá a jogar tudo para o alto, sem perder o controle. Afinal, tudo que sobe, desce e o público vai querer aprender a não deixar chegar ao chão.

O evento terá seu encerramento, às 16h, com o “Cabaré Riso Solto”. Nele, artistas do Festival Riso Solto apresentam suas proezas em números curtos de malabares, mágica, música e comicidade. Um espetáculo no estilo dos tradicionais cabarés de circo e palhaçaria.

O Festival Riso Solto é uma realização dos grupos Palhastônicos, Malabaguita e Teatro Circense Andança, com coordenação de Léo Gaviole, Andressa Hazboun, Guilherme Avelino e Madson José, tendo como proponente Talita Costa.

O evento está sendo realizado pelos recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, com patrocínio do Instituto Municipal de Cultura e Prefeitura de Petrópolis, além de apoio Rosana Refeições, Pão do Luiz, SESC Rio e UNIFASE Petrópolis.

Confira toda a programação no Instagram @festivalrisosolto.