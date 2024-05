Contenção de encosta no BNH do Sargento Boening. - Foto: Divulgação/PMP

Contenção de encosta no BNH do Sargento Boening.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 25/05/2024 17:39

Petrópolis - O BNH do Sargento Boening teve 16 apartamentos desinterditados após conclusão da obra de contenção de encosta que estava sendo feita no local. A desinterdição ocorreu nesta sexta-feira (24).

“A gente está cumprindo um compromisso que a gente assumiu lá atrás, em 2022. Com a conclusão dessas obras e com as desinterdições, a gente começa a fechar umas feridas. Começa um novo momento na vida dessas famílias, que podem voltar para as casas delas. Um lugar onde elas têm uma memória afetiva”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Nas chuvas de 2022, o bloco 18 do BNH foi duramente atingido. Para devolver a segurança para o prédio, a Prefeitura assumiu as obras na região. Fez a contenção da encosta, a drenagem e a restruturação do bloco.



29 desinterdições em maio



Em 2 anos e 4 meses, a Prefeitura iniciou e concluiu 125 obras de grande e médio porte. Outras 64 estão em andamento. E mais 19 estão em fase de licitação. Um total de 208 obras de grande e médio porte que a Prefeitura vem realizando desde 2022. A maioria dessas obras é de contenção.



Esses 2 conjuntos de obras (contenção de encosta e drenagem; e a recuperação do bloco 18 do BNH) fazem parte das 208 obras da Prefeitura. Em maio, já foram 29 imóveis desinterditados, sendo 13 na Rua Zenóbio Pozzato, no Chácara Flora, e 16 no BNH do Sargento Boening.