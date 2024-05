Ocorrência foi registrada na 106ª DP. - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 27/05/2024 18:39

Petrópolis - Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Civil, na sexta-feira (24), após serem flagrados com documentos falsos e um carro com registro de apropriação indébita. Um deles era foragido e com uma pena de 26 anos de reclusão. A dupla foi abordada na altura do quilômetro 46 da BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Durante a fiscalização, o motorista apresentou a carteira de habilitação e disse ter pego o carro emprestado de um amigo. Ele contou que havia ido até Teixeiras (MG), pois trabalharia com venda e instalação de energia fotovoltaica, mas não soube explicar o serviço que teria ido fazer. Enquanto o passageiro, que não portava documento de identificação, afirmou que estava apenas fazendo companhia ao amigo para que não viajasse sozinho.

Como havia restrição relacionada ao veículo, ambos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. No local, foi constatado que o passageiro havia informado um nome falso e que possuía um mandado de prisão. O homem tinha uma pena de 26 anos de reclusão a ser cumprida, com diversos processos por estelionato.

Após a devida identificação, o passageiro disse ter sido cooptado pelo motorista no bairro da Lapa, no Centro do Rio, com o objetivo de realizarem saques de contas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em cidades mineiras, usando documentos falsos. Ele confessou que já teriam feito ao menos dois saques em agências bancárias nas cidades de Viçosa (MG) e Conselheiro Lafaiete (MG) e que, no momento da abordagem, estavam retornando para o Rio de Janeiro.

Logo depois, os policiais constataram que a carteira de habilitação apresentada pelo motorista era falsa. Ele pediu para utilizar o banheiro, mas os policiais o flagraram tentando se desfazer de alguns papéis que estavam ocultos dentro de suas vestes íntimas. Ao recolher os papéis, foi observado que eram dois documentos de identidade falsos, porém com fotografias iguais ao passageiro, corroborando as declarações sobre os saques de contas do INSS com a utilização de documentos falsos. Além das identidades falsas, foram encontradas duas guias de saques do INSS em nome das vítimas e dois comprovantes de saques bancários no valor de R$ 2.024 cada um, efetuados em agências nas cidades mineiras.

A ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava.