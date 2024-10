Smart Tour em Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 23/10/2024 15:54

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, implementou o sistema Smart Tour em 43 pontos turísticos da cidade, inserindo Petrópolis no conceito de destino turístico inteligente. Cada um desses atrativos recebeu uma placa com um QR Code, que oferece informações sobre o local em três idiomas: português, inglês e espanhol.

Os atrativos contemplados abrangem, além do turismo cultural, outros segmentos como turismo de natureza, rural, de compras, cervejeiro, de lazer e religioso, oferecendo uma experiência completa e diversificada aos visitantes.

Além de fornecer informações detalhadas sobre cada ponto de visitação, o sistema inclui um mapa com geolocalização que permite ao turista verificar a distância e a localização de outros atrativos próximos. O Smart Tour também está disponível na forma de um aplicativo para dispositivos Android e iOS, facilitando o planejamento e o acesso a todo o percurso turístico.

A implementação do sistema Smart Tour foi realizada com recursos do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), após aprovação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

Pesquisa de Demanda Turística

Para complementar a iniciativa, a Prefeitura distribuiu adesivos para meios de hospedagem e restaurantes, tanto no Centro quanto nos distritos de Petrópolis. Esses adesivos com QR Codes, direcionam os usuários para um questionário de pesquisa de demanda turística, que pode ser respondido por turistas, visitantes e moradores da cidade. Os dados coletados contribuirão para traçar o perfil de consumo dos visitantes, com a consolidação das informações realizada pelo Observatório Regional de Turismo da Secretaria de Turismo.

*Atrativos *

1.Casa de Petrópolis Instituto de Cultura

2.Casa da Princesa Isabel

3.Castelo de Itaipava

4.Catedral São Pedro de Alcântara

5.Centro Cultural Estação de Nogueira

6.Cervejaria Bohemia

7.Circuito Araras - Vale das Videiras (duas placas, uma em cada localidade)

8.Circuito de Secretário (Centro de Informação Turística)

9.Circuito Ecorrural Caminhos do Brejal

10.Feirinha de Itaipava

11.Igreja do Sagrado Coração de Jesus

12.Igreja Nossa Senhora do Rosário

13.La Grande Vallée

14.Museu do Artesanato Casa de Cultura Cocco Barçante

15.Museu Casa do Colono

16.Museu Casa de Santos Dumont

17.Museu de Cera de Petrópolis

18.Museu Imperial

19.Orquidário Binot

20.Palácio de Cristal

21.Centro Cultural Sesc Quitandinha

22.Parque Cremerie

23.Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (CIT)

24.Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso)

25.Parque Natural Municipal Padre Quinha

26.Polo de Experiências da Rua de 16 de Março

27.Praça da Liberdade (CIT)

28.Rua Teresa (CIT - Centro da Moda da Rua Teresa)

29.Santuário Vale do Amor

30.Trono de Fátima

31.Museu de Porcelana

32.Igreja Luterana

33.Casa de Stefan Zweig

34.Cervejaria Brewpoint

35.Cervejaria Colonus

36.Hortomercado Municipal José Carneiro Dias

37.Cervejaria Duas Torres

38.Cervejaria Alter e Sítio das Bromélias

39.Palácio Itaboraí

40.Palácio Rio Negro

41.Sampler Brewhouse

42.Da Corte Cervejaria

43.Vila Cervejeira de Petrópolis (Casarão Odin)