O TEDxPetrópolis será realizado no dia 26 de outubro, das 13h às 19h, no icônico Centro Cultural Sesc Quitandinha, com uma programação imperdível. Além dos speakers já confirmados, a curadoria do evento vai levar para uma talk inspiradora, a mente criativa por trás do maior evento da atualidade em Petrópolis: Ricardo Bräutigam, o Cadinho, idealizador do Rock The Mountain.



Também se junta ao timaço de speakers já confirmados, Julio Freitas, fundador do Empatizar e idealizador do jogo "Entre Mundos", que utiliza a tecnologia para inspirar os processos de empatia, desenvolvendo habilidades pessoais e interpessoais; Anamarina Abrantes, gerente de Marketing da Netflix, e Caroline Marcelino, jornalista especializada em saúde, repórter do programa Sinais Vitais na CNN Brasil e chefe de Comunicação do Cremesp, Conselho Regional de Medicina de São Paulo.

Ao todo o TEDxPetrópolis vai contar com 12 speakers divididos em três blocos: Identidade, sobre quem inspira; Resiliência, sobre o que temos a superar; e Ressurgir, com exemplos de renovação.



Em sua quarta edição, depois de uma pausa de quatro anos, o TEDxPetrópolis retorna para uma nova jornada de descobertas e conexões, onde o público será convidado a repensar sua existência e seu papel na transformação do futuro de Petrópolis e do mundo. O tema "[re]existir" reflete a força da superação e o poder das ideias na construção de novos caminhos.



O TEDxPetrópolis 2024 tem apoio do Centro Cultural Sesc Quitandinha, InterTV, Agência Pólen, Estúdio Petrópolis, Sicomércio, Pátio Petrópolis Shopping, FSI Telecom, Bordeaux Vinhos, SindTurismo, Just In Time Uniformes e Prefeitura de Petrópolis.