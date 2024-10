Acusado segue à disposição da Justiça - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 17/10/2024 19:54

Petrópolis - Um homem, de 54 anos, foi preso pela Polícia Civil, na Rua Coronel Veiga,pelo crime de pedofilia. A prisão foi realizada nesta quarta-feira (16) e ocorreu após ser identificado que o acusado armazenava conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes em seus aparelhos eletrônicos.

A denúncia partiu do pai de uma menor de idade que informou que a filha estava sendo aliciada pelo autor, que oferecia doces e dinheiro em troca de fotos íntimas. Com o mandado de busca e apreensão e quebra do sigilo de dados expedido, os policiais foram até a residência do homem e encontraram material pornográfico de adolescentes, incluindo a vítima, armazenado em notebooks e celulares.



Preso em flagrante, o indivíduo foi levado à 105ª DP, onde confessou as trocas de mensagens com a vítima, mas não deu explicações a respeito dos outros conteúdos.