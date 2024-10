Trilha do Arboreto - Foto: Luiz Pistone

Trilha do ArboretoFoto: Luiz Pistone

Publicado 13/10/2024 21:14

Petrópolis - A Trilha do Arboreto, exposição viva de biodiversidade vegetal que conta com 488 espécies de plantas catalogadas, será reaberta para visitação a partir desta segunda-feira (14) após um período suspensa devido a obras na unidade. A trilha está localizada no Palácio Itaboraí, sede do Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde/Fiocruz Petrópolis.



O Fórum Itaboraí é referência em plantas medicinais para a promoção da saúde na Região Serrana do Rio de Janeiro. Na trilha, o público pode conferir, por exemplo, o Jardim Sensorial, com aromas, cheiros e gostos de diferentes espécies, como Stevia, Jambú, Lavandas, Mentas e Capim-limão. No espaço, os visitantes também poderão ver a maior folha dicotiledônea do mundo, Coccoloba gigantifolia - Uva-da-amazônia, segundo o livro dos recordes. Outra espécie que atrai a curiosidade dos visitantes é a árvore da espécie Melaleuca, conhecida como árvore de papel, por ter o tronco macio ao toque.



Segundo Sérgio Monteiro, biólogo responsável pela Trilha do Arboreto, o objetivo da visitação é ajudar as pessoas a compreenderem as características e diferenças entre as espécies de plantas, inclusive aquelas com o mesmo nome popular, como: Boldos, Espinheiras-santas, Mentas, Guacos, Ervas cidreiras, Alecrins e Arnicas. “É importante disseminar o conhecimento sobre as plantas medicinais, com o objetivo de resgatar os conhecimentos tradicionais e mostrar que são seres vivos, com constituintes químicos, que podem fazer bem e também mal, se forem usadas de maneira inadequada”, explica.

A visitação é guiada por monitores universitários e pode durar de uma até três horas, dependendo do objetivo do grupo. Ao longo da trilha, estão placas informativas com os nomes populares e científicos das plantas, a família, o centro de diversidade, uso popular e seu status, ou seja, se elas são tóxicas, aromáticas, nutritivas, espirituais, ornamentais e/ou medicinais.

Para fazer a visitação é preciso realizar o agendamento pela plataforma de serviços do Governo Federal. Neste link, é possível encontrar o passo a passo: https://forumitaborai.fiocruz.br/solicitacaogovbr. Podem participar grupos de até 30 pessoas. O horário é de segunda a sexta, das 9h às 17h. O Fórum Itaboraí fica na Rua Visconde de Itaboraí, nº 188, no Valparaíso. O agendamento já está aberto ao público.