Duelo foi disputado no Raulino de OliveiraFoto: Reprodução/Volta Redonda FC

Publicado 10/10/2024 14:31

Petrópolis - Na noite desta quarta-feira (9), o Serrano perdeu para o Volta Redonda por 2 a 1 e foi eliminado nas quartas de final da Copa Rio. No jogo de ida, o placar tinha sido de 0 a 0.

A partida, realizada no Estádio Raulino de Oliveira teve Bruno Santos marcando duas vezes para o Voltaço. Pelo lado do Leão da Serra, o gol foi de Clayton.

O próximo jogo do Serrano será no sábado, às 15h, contra o Artsul, no Estádio Atílio Marotti, pela Série B1 do Campeonato Carioca.